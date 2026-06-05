Der auf Medicare fokussierte US-Krankenversicherer und Gesundheitsdienstleister (CenterWell) hatte Anfang der Woche 25 % Mitgliederzuwachs im Bereich "Individual Medicare Advantage" gemeldet. Die Aktie profitierte zudem von der Anhebung verschiedener Gewinnschätzungen durch Analysten.
Diese beurteilen den KI-Einsatz in der Branche zunehmend positiv, ob in Schadensbearbeitung, Patientenmanagement oder Abrechnung. Dies soll sich mit einer Steigerung der Gewinne je Aktie um 40 bis 50 % positiv auswirken.
Während für HUMANA gestern + 6,8 % galt, legten z. B. auch UNITEDHEALTH (+ 5,2 %) und CIGNA (+ 4,3 %) deutlich zu. Verschiedene Titel des Bereichs - siehe auch Chartvergleich - eignen sich als vorübergehende KI-Spekulationen.
Helmut Gellermann
Börsianer lesen Bernecker Daily.
Diese beurteilen den KI-Einsatz in der Branche zunehmend positiv, ob in Schadensbearbeitung, Patientenmanagement oder Abrechnung. Dies soll sich mit einer Steigerung der Gewinne je Aktie um 40 bis 50 % positiv auswirken.
Während für HUMANA gestern + 6,8 % galt, legten z. B. auch UNITEDHEALTH (+ 5,2 %) und CIGNA (+ 4,3 %) deutlich zu. Verschiedene Titel des Bereichs - siehe auch Chartvergleich - eignen sich als vorübergehende KI-Spekulationen.
Helmut Gellermann
Börsianer lesen Bernecker Daily.
© 2026 Bernecker Börsenbriefe