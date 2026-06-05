EQS-Ad-hoc: Aumann AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
Aumann beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot zum Preis von 16,50 € je Aktie
Beelen, 05. Juni 2026
Vorstand und Aufsichtsrat der Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03) haben heute beschlossen, erstmals von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13. Juni 2025 zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Gebrauch zu machen und den Aktionären den Rückkauf von bis zu 1.291.704 eigenen Aktien (ca. 10 % des Grundkapitals) im Rahmen eines an alle Aktionäre gerichteten freiwilligen öffentlichen Rückkaufsangebots anzubieten.
Der Aktienrückkauf soll zu einem Angebotspreis von 16,50 € je Stückaktie erfolgen. Die Frist für die Annahme des Angebots beginnt am 12. Juni 2026 und endet am 03. Juli 2026.
Einzelheiten zum Aktienrückkauf werden demnächst auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse www.aumann.com/investor-relations/aktienrueckkauf sowie im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht.
Vor dem Hintergrund der substanziellen Unterbewertung der Aumann-Aktie und der starken Kapitalausstattung strebt das Unternehmen mit dem Aktienrückkauf an, den Wert pro Aktie zu erhöhen und verfügt gleichwohl über ausreichende finanzielle Mittel für weiteres Wachstum und Unternehmenszukäufe.
Mitteilende Person: Jan-Henrik Pollitt, CFO
Aumann AG
Dieselstraße 6
48361 Beelen
Deutschland
Tel +49 2586 888 7800
Fax +49 2586 888 7805
ir@aumann.com
www.aumann.com
Vorstand
Sebastian Roll (CEO)
Jan-Henrik Pollitt (CFO)
Aufsichtsrat
Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender)
Christoph Weigler
Dr.-Ing. Saskia Wessel
Registergericht
Amtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399
Ende der Insiderinformation
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