Auftrag erteilt: Gold Hunter rüstet sich für 10.000-Meter-Bohrprogramm

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Gold Hunter Resources bereitet auf dem Great Northern Project in Neufundland ein bis zu 10.000 Meter umfassendes Bohrprogramm vor - mit Genehmigungen, lokalem Partner und Logistikvorteil..

Auf dem Great Northern Project in Neufundland stehen die Bohrer in den Startlöchern: Gold Hunter Resources (CSE: HUNT; OTCQB: HNTRF; WKN: A2QPAL) hat die operativen Weichen für eine massive Explorationskampagne gestellt. Mit der Verpflichtung des lokalen Dienstleisters MCL Drilling sind alle Voraussetzungen für das erste, bis zu 10.000 Meter umfassende Diamantbohrprogramm geschaffen. Los geht es bereits in wenigen Wochen.

Distrikt-Potenzial an einer geologischen Hauptschlagader

Das Great Northern Project bringt alles mit, was ein aufstrebendes Explorationsziel auszeichnet. Die Liegenschaft erstreckt sich über beachtliche 26.237 Hektar und deckt mehr als 35 Kilometer Streichlänge der hochgradig aussichtsreichen Doucers Valley Fault Structure ab. Zusätzlich hat Gold Hunter hier über 50 Kilometer an potenziellen Abzweigungen und sekundären Störungszonen identifiziert.

Um dieses riesige, teils bereits nachweislich mineralisierte System gezielt zu testen, setzt das Unternehmen auf einen datengetriebenen Ansatz, der moderne Methoden mit historischen Datensätzen verschmilzt.

Logistischer Heimvorteil spart Zeit und Geld

Ein Bohrprogramm dieser Größenordnung erfordert eine perfekte Logistik. Mit Equity Exploration Consultants Ltd. aus Vancouver übernimmt zunächst ein geologisches Schwergewicht mit fast 40 Jahren Nordamerika-Erfahrung das Explorationsmanagement.

Für die physische Umsetzung vor Ort fiel die Wahl auf MCL Drilling, eine Sparte des erfahrenen Familienunternehmens Majors Contracting Ltd., das auf mehr als 35 Jahre operative Historie zurückblickt. Der entscheidende Pluspunkt für Investoren ist hierbei die Effizienz: MCL hat seinen Sitz in Deer Lake, nur rund 85 Kilometer - oder eine Autostunde - südlich des Projektzentrums.

Diese geografische Nähe garantiert kurze Wege für das Personal, einen schnellen Transport des schweren Geräts und eine reibungslose mechanische Betreuung durch die firmeneigene MCL-Hauptwerkstatt. CEO Sean Kingsley lobte besonders die umfassenden Kapazitäten des Partners. Neben den eigentlichen Bohrarbeiten übernimmt MCL auch den Bau von Plattformen, Straßen, Brücken und Zugangswegen. Positiver Nebeneffekt für das ESG-Profil: MCL arbeitet streng nach hohen Umweltstandards, darunter ISO 14001, der kanadische CSA Z809 für nachhaltige Forstwirtschaft und der Boreal Forest Standard des FSC.

Genehmigungen erteilt - Newsflow gesichert

Für Anleger bedeutet dieses Setup vor allem Planungssicherheit. Die erforderlichen Genehmigungen für die 10.000 Bohrmeter liegen bereits vor. Sobald die Teams und Ausrüstungen in den kommenden Wochen an den Projektstandort mobilisiert sind, wechselt das Great Northern Project offiziell von der Vorbereitungs- in die heiße Bohrphase.

Dass das Management von Gold Hunter ambitionierte Projekte erfolgreich entwickeln kann, bewies bereits der vorherige Verkauf des ersten konsolidierten Distrikts an FireFly Metals Ltd. Mit dem Start der Bohrungen auf Great Northern rückt nun der nächste starke und kontinuierliche Nachrichtenfluss in greifbare Nähe.

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