Der Aromen- und Duftstoffhersteller GIVAUDAN übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung am spanischen Duftunternehmen Eurofragance, über deren finanziellen Umfang bislang aber noch keine Details bekannt wurden. Eine entsprechende Vereinbarung ist unterzeichnet worden, der Abschluss der Transaktion steht aber noch unter dem Vorbehalt von regulatorischen Genehmigungen. Mit der Übernahme will GIVAUDAN seine Position im Bereich Fine Fragrances in wachstumsstarken Märkten stärken. Auf Pro-forma-Basis hat Eurofragance laut Unternehmensangaben im Jahr 2025 rund 185 Mio. Franken zum Umsatz von GIVAUDAN beigetragen. Für die GIVAUDAN-Aktie geht es an der SIX zeitweise um knapp 2 % nach oben - da liegt was in der Luft...
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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