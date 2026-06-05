Emittent / Herausgeber: Donner & Reuschel AG, Asset Servicing
/ Schlagwort(e): Fonds/Fonds
Hamburg, 05.06.2026 - Steigende Unsicherheit, geopolitische Spannungen und volatile Kapitalmärkte stellen Investoren aktuell vor eine zentrale Frage: Wie lassen sich Renditechancen nutzen, ohne die Risikokontrolle aus den Augen zu verlieren - über fokussierte Nebenwerte oder über defensivere Allokationsstrategien?
Mit dem VI. Think Tank "Active Investing" adressiert DONNER & REUSCHEL diese Fragestellung und beleuchtet zwei unterschiedliche, aber komplementäre Ansätze des aktiven Fondsmanagements. Im Mittelpunkt stehen der Investmentprozess, die Rolle fundierter Fundamentalanalyse sowie der bewusste Umgang mit Konzentrations- und Marktrisiken in anspruchsvollen Marktphasen.
Die Veranstaltung stellt zwei absolut differenzierte Strategien gegenüber:
Im Rahmen des Think Tanks werden unter anderem folgende Fragestellungen diskutiert:
An der Diskussion beteiligen sich unter anderem:
Moderation und thematische Einordnung:
Der Think Tank bietet institutionellen Investoren und Marktteilnehmern die Möglichkeit, unterschiedliche Perspektiven auf das aktuelle Marktumfeld einzuordnen und im direkten Dialog zu vergleichen.
Die Veranstaltung findet am Dienstag, 16. Juni 2026, von 11:00 bis 12:30 Uhr im Online-Format statt.
Anmeldung hier: THINK TANK Active Investing VI | diefondsplattform: Fondsplattform
Paladin Asset Management
Paladin Asset Management ist eine inhabergeführte Investmentboutique mit Fokus auf europäische Small- und Mid-Cap-Aktien. Im Mittelpunkt steht ein klarer, fundamental geprägter Investmentansatz mit hohem Active-Share und bewusst konzentrierten Portfolios. Ziel ist es, langfristig unterbewertete Qualitätsunternehmen zu identifizieren und durch tiefgehende Analyse in überzeugende High-Conviction-Investments zu übersetzen. Paladin agiert bewusst benchmarkunabhängig und sieht den Mehrwert aktiven Managements insbesondere in Marktphasen mit hoher Dispersion. Die Nähe zum Markt, ein klar strukturierter Prozess und unternehmerisches Denken prägen den Ansatz.
Dirk Müller Fonds
Der Dirk Müller Fonds verfolgt einen defensiv ausgerichteten Investmentansatz mit klarem Fokus auf Kapitalerhalt in volatilen Marktphasen. Die Strategie kombiniert ein global diversifiziertes Aktienportfolio mit systematischen Absicherungsmechanismen, um Verlustrisiken gezielt zu begrenzen. Im Mittelpunkt steht weniger die kurzfristige Outperformance, sondern die Stabilisierung des Gesamtportfolios über den Zyklus hinweg. Der Fonds richtet sich insbesondere an Investoren, die Wert auf Risikokontrolle und nachvollziehbare Absicherungslogiken legen. In einem Umfeld steigender Unsicherheit versteht sich der Ansatz als bewusst defensiver Gegenpol zu rein renditegetriebenen Strategien.
Über DONNER & REUSCHEL
Weitere Informationen:
Paladin - www.paladin-invest.com
Dirk Mueller Premium Aktien Fonds Defensiv - www.dirk-mueller-fonds.de/dirk-mueller-premium-aktien-fonds-defensiv
Privatbank DONNER & REUSCHEL - Erfolgreich seit 1798 - www.donner-reuschel.de
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Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.