Die Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03) hat heute überraschend ein öffentliches Aktienrückkaufangebot an ihre Aktionäre beschlossen. Vorstand und Aufsichtsrat bieten den Anlegern an, bis zu 1.291.704 eigene Aktien zurückzukaufen - das entspricht rund 10 % des Grundkapitals. Und der Angebotspreis liegt bei 16,50 Euro je Stückaktie, deutlich über dem Kurs vor Veröffentlichung des Angebots - Annahmefrist läuft vom 12. Juni bis zum 3. Juli 2026. Die Aktie reagiert im frühen Handel mit leichten Kursgewinnen, notiert mit knapp 15,50 Euro aber noch deutlich unter dem gebotenen Rückkaufpreis. Das schafft für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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