Die Fabasoft AG ( ISIN AT0000785407) hat am frühen Freitagmorgen ihren Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2025/2026 vorgelegt - und die Zahlen können sich mehr als sehen lassen. Der österreichische Spezialist für Cloud-Software und digitale Souveränität setzt seinen profitablen Wachstumskurs nicht nur fort, sondern schraubte Umsatz und operatives Ergebnis auf neue Höchstwerte. Und die Anleger reagieren begeistert: Die Aktie schießt im Tagesverlauf um über 15 Prozent nach oben und markiert damit ein neues Jahreshoch. Fabasoft - Kennzahlen im Überblick. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (1. April ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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