FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VALKEA RES CORP. O.N. 4A7 CA91916W1014
AB/FROM ONWARDS 05.06.2026 14:09 CET
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VALKEA RES CORP. O.N. 4A7 CA91916W1014
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