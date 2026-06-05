Wenn Anleger über IBU-tec advanced materials und die Positionierung als industrieller Zulieferer von LFP-Batteriematerial reden, geht es im Grunde immer um Technologie für die Kathode - also den Pluspol. Das hat einen simplen Grund, wie das Management kürzlich auf einem Investorentag auf dem Werksgelände in Bitterfeld erläuterte: Mit einem Anteil von rund 67 Prozent ist das Kathodenmaterial die mit Abstand wichtigste und teuerste Komponente einer Batterie - gefolgt von Aluminium und Kupfer. Nur rund 4 Prozent des Batteriewerts entfallen auf Anodenmaterial (Minuspol). Eine Sache eint allerdings beide Produkte in der Wertschöpfungskette: die nahezu vollständige Abhängigkeit von China auf der Lieferantenseite. Insofern verwundert es nicht, dass der IBU-tec-Vorstand Mitte April in Bitterfeld auch das Thema Anodenmaterial als potenziell interessante Aktivität adressierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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