Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, Longevity Research - also die Forschung zur Langlebigkeit - entwickelt sich gerade von einem Nischenthema zu einem Fachgebiet mit zunehmender Bedeutung. Immer mehr Pharma- und Biotech-Firmen betrachten Alterung nicht mehr nur als unvermeidlichen Prozess, sondern als biologischen Mechanismus, der zumindest teilweise beeinflusst werden könnte. Mittlerweile engagieren sich auch prominente Technologieunternehmer als Investoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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