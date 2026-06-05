Rheinmetall hat mit dem Verkauf der Power-Systems-Sparte an AEQUITA die mehrjährige Transformation zum reinen Verteidigungsunternehmen formal abgeschlossen. Gleichzeitig verfügt der Konzern mit rund 73 Milliarden Euro über einen historischen Auftragsbestand und profitiert von milliardenschweren Verträgen, darunter ein Großauftrag aus Rumänien. Trotz der starken operativen Entwicklung bleibt die Aktie deutlich unter ihrem Rekordhoch, weshalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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