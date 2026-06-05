Jefferies hat das Kursziel für die RWE-Aktie von 61 auf 63 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Die Analysten sehen den jüngsten Kursrückgang als attraktive Einstiegschance und erwarten bis 2029 ein durchschnittliches Gewinnwachstum von rund 10 Prozent pro Jahr, getragen vom Ausbau erneuerbarer Energien. Im Fokus der Anleger stehen nun die kommenden Halbjahreszahlen, die zeigen sollen, ob der Konzern seinen langfristigen Wachstumskurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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