Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, es gibt so Momente im Leben, da kann ich mich heute noch wie ein kleines Kind freuen. Letzten Sonntagvormittag war mal wieder so ein Ereignis. Konkret hatte ich (zusammen mit meinen Koautoren) vom Herausgeber des renommierten Finanzjournals "The Journal of Portfolio Management" die positive Nachricht erhalten, dass eine wissenschaftliche Studie von uns zur Veröffentlichung angenommen wurde. Bereits vor einigen Wochen bekamen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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