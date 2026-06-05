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WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
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05.06.26 | 17:35
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ADIDAS AG161,45+0,56 %
AIRBNB INC116,50+1,15 %
ALPHABET INC CL A320,35+0,68 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC25,550+5,14 %
COMCAST CORPORATION20,485+1,89 %
DOMINOS PIZZA INC271,00+2,26 %
DRAFTKINGS INC21,500-1,83 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC88,00+2,33 %
FOX CORPORATION A56,01-0,80 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC298,40+2,47 %
HYATT HOTELS CORPORATION167,70+2,98 %
LYFT INC11,900-2,06 %
MARRIOTT INTERNATIONAL INC339,40+2,28 %
MCDONALDS CORPORATION241,80+2,89 %
MGM RESORTS INTERNATIONAL41,140-0,34 %
NIKE INC37,270-0,72 %
SHAKE SHACK INC46,150+0,41 %
STARBUCKS CORPORATION83,19+2,62 %
UBER TECHNOLOGIES INC61,30-1,43 %
WINGSTOP INC121,55-2,25 %
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