© Foto: wO-ChatGPTMillionen Fans, Milliardenumsätze und volle Stadien: Die Fußball-WM 2026 wird zum Mega-Event. Diese Unternehmen profitieren von dem Großereignis am stärksten.Die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird alle bisherigen Turniere in den Schatten stellen. Erstmals treten 48 Mannschaften an, erstmals werden 104 Spiele ausgetragen, und die FIFA rechnet mit mehr als 5 Milliarden Menschen vor den Bildschirmen und auf digitalen Plattformen. Aber wer verdient an diesem Spektakel eigentlich am meisten? Eine aktuelle Analyse der Deutschen Bank kommt zu einem überraschenden Ergebnis. Nicht die klassischen Sportartikelhersteller stehen im Mittelpunkt, sondern Unternehmen aus den Bereichen …
Enthaltene Werte: US1696561059,US25754A2015,US02079K3059,US5719032022,US5801351017,US5529531015,US6541061031,US8552441094,US20030N1019,US4485791028,DE000A1EWWW0,US8190471016,IE00BWT6H894,US9741551033,US43300A2033,US35137L1052,US55087P1049,US90353T1007,US0090661010,US26142V1052Den vollständigen Artikel lesen
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