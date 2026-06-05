Der Anlass ist die Einführung der PUMA x Salehe Bembury TRVL WEAR Collection und Velum 1, die PUMA's 11 Vereine diesen Sommer tragen werden.

Das globale Unternehmen für Sportbekleidung PUMA und der visionäre Designer Salehe Bembury haben in der Row DTLA ein faszinierendes Event veranstaltet. Anlass der Feierlichkeiten war ihre Zusammenarbeit vor dem wichtigsten Fußballturnier der Welt. Der bekannte Shopping-Komplex wurde in eine Reihe von interaktiven Regionen unterteilt, wo die Gäste einen Einblick in die kreative Welt erhielten, die sich hinter der Partnerschaft verbirgt. Vor der Kulisse von Los Angeles wurde der Fußball jenseits des Spielfelds mit Klängen und Design in einer alltäglichen Umgebung in Szene gesetzt. Die Partnerschaft PUMA x SALEHE BEMBURY ist nach der Einführung der 11 Kits für nationale Verbände im März die zweite neue Kollektion dieses Sommers. Sie orientiert sich eher an Streetwear und umfasst Reisebekleidung sowie Torwarttrikots für PUMA's 11 nationale Vereine, die am Wettbewerb teilnehmen.

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PUMA and Salehe Bembury Host Immersive Sound-Inspired Experience ahead of Football's Biggest Tournament at The Row DTLA

Im Verlauf des Abends präsentierten Kreative, Athleten und Kulturgurus wie Salehe Bembury und der ghanaische Rapper und das Model Black Sherif die Kollektion PUMA x Salehe Bembury TRVL WEAR in vielfältigen Aktionen. Ein Highlight war die "Hidden Frequencies"-Vorstellung von Sneakern mit Präsentation des UV-reaktiven Modells Velum 1 Akita. Zum von Favela Worldwide zusammengestellten Musikprogramm gehörten DJs aus dem Kollektiv wie D33J, Siobhan Bell, 2 D0GS, Brian Vidal und Sophie Fray. Die Teilnehmer konnten beim Fußballspiel, Handwerken oder Musizieren selbst aktiv werden und den Spirit der Partnerschaft sowie PUMA's Auffassung von Sportkultur auf dem Spielfeld und jenseits des Spielfelds selbst hautnah erfahren.

Die Kollektion PUMA x Salehe Bembury TRVL WEAR ist nun weltweit verfügbar. Dazu gehören bekannte PUMA-Bekleidungsstücke wie der Trainingsanzug PUMA KING sowie Trikots, Shorts, maßgeschneiderte Reisebekleidung, Torwarttrikots und der neue Velum 1 Sneaker. Spieler des Nationalteams der Elfenbeinküste haben Kleidungsstücke der Kollektion bereits auf dem Spielfeld getragen und dies wird im Sommer fortgesetzt. Ab heute ist die Kollektion auf PUMA.com, in PUMA-Geschäften und bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich.

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EVENT FOTOS: Fotos HIER | Von: BFA, Jojo Korsh

PUMA X SALEHE BEMBURY TRVL WEAR: Hero Images

PUMA

PUMA ist weltweit eine der führenden Sportmarken, sie entwerfen, entwickeln und vertreiben Schuhe, Kleidung und Zubehör. Das 1948 gegründete Unternehmen verhilft Athleten weltweit mit seinen innovativen Produkten zu Bestleistungen. Bekannt ist die Marke durch ihr Logo mit dem springenden Panther. Sie bietet Sportbekleidung für Fußball, Laufen und Training. Die sportliche Freizeitbekleidung inspiriert Kunden im Geiste der Sportkultur. PUMA kann auf eine lange Tradition zurückblicken und ist stolz auf Kultprodukte wie die Wildlederschuhe Suede oder die Serie Speedcat. Zur PUMA Gruppe gehören PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern, beschäftigt mehr als 20.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Herzogenaurach/Deutschland. Mehr Informationen finden Sie unter: https://about.puma.com.

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Elaina Cipriano

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