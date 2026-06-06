© Foto: Jochen Tack - Jochen TackIm Hochgebirge Zentralasiens entsteht eine Bahnstrecke, die den eurasischen Handel neu ordnen könnte. Auf der Achse China-Duisburg könnten schon bald noch mehr Züge rollen.Seit August 2025 wird in den Bergmassiven Kirgisistans gebohrt und gesprengt. Die China-Kirgisistan-Usbekistan-Bahn, kurz CKU, soll künftig Güter schneller und ohne Umweg über russisches Territorium nach Europa bringen. Eines der ambitioniertesten Infrastrukturprojekte der Gegenwart. Und trotzdem läuft das Projekt in Europa weitestgehend unter dem Radar. Im Dezember 2025 unterzeichneten die drei Länder einen Kreditvertrag über 4,7 Milliarden US-Dollar, China stellt die Hälfte als 35-jährigen Staatskredit bereit. …
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