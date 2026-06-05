Le 5 juin/June 2026
The common shares of Aureum Exploration Inc. have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.
Aureum Exploration Inc. is a Canadian mineral exploration company focused on advancing the Tuition Gold Property, a gold exploration project located in the Abitibi region of Quebec. The Company holds an option to acquire a 100% undivided interest in the property and is pursuing exploration programs designed to evaluate and expand its mineral potential.
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Les actions ordinaires de Aureum Exploration Inc. ont été approuvées pour la cotation sur le CSE.
Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.
Aureum Exploration Inc. est une société canadienne d'exploration minière axée sur le développement de la propriété Tuition Gold, un projet d'exploration aurifère situé dans la région de l'Abitibi au Québec. La société détient une option pour acquérir une participation indivise de 100 % dans la propriété et mène des programmes d'exploration destinés à évaluer et à étendre son potentiel minéral.
Issuer/Émetteur: Aureum Exploration Inc.
Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires
Symbol(s)/Symbole(s): AURM
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 14 898 128
Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 285 760
CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier
CUSIP: 05155U 10 5
ISIN: CA 05155U 10 5 7
Boardlot/Quotité: 500
IPO Price/Prix: $0.10/0,10$
Agent: Haywood Securities Inc.
Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN
Listing Date/Date de l'inscription: le 5 juin/June 2026
Trading Date/Date de negociation: le 9 juin/June 2026
Other Exchanges/Autres marches: N/A
Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December
Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation
The Exchange is accepting Market Maker applications for AURM. Please email: Trading@theCSE.com.
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
The common shares of Aureum Exploration Inc. have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.
Aureum Exploration Inc. is a Canadian mineral exploration company focused on advancing the Tuition Gold Property, a gold exploration project located in the Abitibi region of Quebec. The Company holds an option to acquire a 100% undivided interest in the property and is pursuing exploration programs designed to evaluate and expand its mineral potential.
__________________________
Les actions ordinaires de Aureum Exploration Inc. ont été approuvées pour la cotation sur le CSE.
Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.
Aureum Exploration Inc. est une société canadienne d'exploration minière axée sur le développement de la propriété Tuition Gold, un projet d'exploration aurifère situé dans la région de l'Abitibi au Québec. La société détient une option pour acquérir une participation indivise de 100 % dans la propriété et mène des programmes d'exploration destinés à évaluer et à étendre son potentiel minéral.
Issuer/Émetteur: Aureum Exploration Inc.
Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires
Symbol(s)/Symbole(s): AURM
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 14 898 128
Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 285 760
CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier
CUSIP: 05155U 10 5
ISIN: CA 05155U 10 5 7
Boardlot/Quotité: 500
IPO Price/Prix: $0.10/0,10$
Agent: Haywood Securities Inc.
Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN
Listing Date/Date de l'inscription: le 5 juin/June 2026
Trading Date/Date de negociation: le 9 juin/June 2026
Other Exchanges/Autres marches: N/A
Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December
Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation
The Exchange is accepting Market Maker applications for AURM. Please email: Trading@theCSE.com.
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
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