Le 5 juin/June 2026Abound Energy Inc. has announced a consolidation of its issued and outstanding common shares on the basis of one (1) post-consolidated share for every three (3) pre-consolidated shares.As a result, the number of outstanding shares will be reduced to approximately 17,426,251 common shares.The name and symbol will not change.Please note that all open orders will be canceled at the close of business on June 9, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders taking into account the share consolidation.___________________________Abound Energy Inc. a annoncé une consolidation de ses actions ordinaires émises et en circulation sur la base d'une (1) action ordinaire post-consolidée pour trois (3) actions pré-regroupement.Par conséquent, le nombre d'actions en circulation sera réduit à environ 17 426 251 actions ordinaires.Le nom et le symbole ne changeront pas.Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fermeture des bureaux le 9 juin 2026. Les négociants sont invités à ressaisir leurs commandes en tenant compte de la consolidation des actions.Trading on a Consolidated Basis/Négociation sur une Base Consolidée: le 10 juin/June 2026Record Date/Date d'Enregistrement: le 10 juin/June 2026Anticipated Payment Date/Date de Paiement Prévue: le 15 juin/June 2026Symbol/Symbole: ABNDNEW/NOUVEAU CUSIP: 003735 20 6NEW/NOUVEAU ISIN: CA 003735 20 6 3Old/Vieux CUSIP & ISIN: 003735107/CA0037351073If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter Listings au 416 367-7340 ou par courriel à: Listings@thecse.com.