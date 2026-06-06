Am Freitag sackte die Wall Street ab. Anleger erwarten steigende Zinsen nach der Vorlage starker Arbeitsmarktdaten. Am US-Arbeitsmarkt sind 172.000 neue Stellen geschaffen worden. Die Fed muss vermutlich handeln, weil die Inflation zu hoch ist. Der S&P 500 fiel deshalb am Freitag um über 2,6 Prozent. Es war der stärkste Tagesverlust seit Oktober. Es ist das Ende einer neunwöchigen Gewinnserie, die längste seit Ende 2023. Und: Bitcoin steht auch schon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer