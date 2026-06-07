Siemens Energy will mit Aktienrückkäufen von bis zu einer Milliarde Euro bis September 2026 Vertrauen am Kapitalmarkt schaffen. Zusätzlich profitiert der Konzern vom steigenden Strombedarf durch KI-Rechenzentren und dem Ausbau moderner Stromnetze. Analysten bleiben mehrheitlich optimistisch und sehen teils deutliches Kurspotenzial.Milliardenprogramm zur Kurspflege: Siemens Energy setzt auf Aktienrückkäufe Siemens Energy befindet sich an der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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