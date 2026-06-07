Freitag hat gesessen...: Wochenrückblick KW 23-2026: Rekorde, Zinsangst, Rohstoffsignale und Ernüchterung!

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Erst neue Rekorde an der Wall Street, dann Zinsangst und starke Rohstoffsignale: Warum KI-Aktien wackeln, die EZB nervös macht und Anleger jetzt genauer hinschauen sollten.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Börsenwoche lieferte ein spannendes Kontrastprogramm: An der Wall Street wurden neue Rekorde markiert, gleichzeitig nahm unter der Oberfläche die Nervosität zu. Der Grund ist klar: Die großen Kurstreiber der vergangenen Monate - künstliche Intelligenz, sinkende Zinshoffnungen und robuste Unternehmensgewinne - werden nun kritischer hinterfragt.

Quelle: WallstreetOnline.de

In der kommenden Woche rücken die Notenbanken wieder in den Mittelpunkt. Besonders die Europäische Zentralbank steht im Fokus. Die entscheidende Frage lautet: Was hat die EZB vor? Während echte Fortschritte im Nahen Osten weiter ausbleiben und die Straße von Hormus geschlossen bleibt, nehmen die Inflationsrisiken nicht ab. Gleichzeitig überraschte der US-Arbeitsmarkt mit deutlich stärkeren Zahlen als erwartet.

Die USA schufen im Mai 172.000 neue Stellen. Erwartet worden waren nur rund 85.000. Wer also auf eine spürbare Abkühlung der US-Konjunktur gehofft hatte, wurde enttäuscht. Für die Wirtschaft ist das zunächst positiv. Für die Notenbanken ist es jedoch unbequem. Denn ein starker Arbeitsmarkt, hohe Energiepreisrisiken und anhaltende geopolitische Unsicherheit sprechen nicht gerade für schnelle Zinssenkungen.

Wall Street: Rekorde - aber die Luft wird dünner!

Die US-Börsen blieben zunächst stark und erreichten neue Höchststände. Doch die Marktstruktur veränderte sich spürbar. Anleger nahmen Gewinne bei stark gelaufenen Technologie- und KI-Aktien mit und schichteten in andere Sektoren um.

Auslöser war unter anderem Broadcom. Die Zahlen waren solide, aber offenbar nicht spektakulärgenug für einen Markt, der bei KI-Aktien inzwischen extrem hohe Erwartungen eingepreist hat. Genau das ist die neue Realität: Wer vom KI-Boom profitieren will, muss nicht nur gute, sondern herausragende Zahlen liefern.

Das bedeutet nicht, dass die KI-Story vorbei ist. Aber die Phase, in der fast jede Aktie mit KI-Fantasie automatisch gekauft wurde, scheint zumindest kurzfristig vorbei zu sein. Der Markt wird selektiver.

Rotation: Gesundheitswerte und Zykliker wachen auf!

Auffällig war die Umschichtung in Gesundheitswerte und konjunktursensiblere Aktien. Das ist grundsätzlich positiv, weil eine breitere Marktbewegung stabiler ist als eine Rallye, die nur von wenigen Technologieriesen getragen wird.

Gleichzeitig ist diese Rotation auch ein Zeichen wachsender Vorsicht. Viele Anleger bleiben investiert, wollen aber nicht mehr ausschließlich in den teuersten und am stärksten gelaufenen Bereichen positioniert sein. Das Geld verlässt den Markt also nicht vollständig - es sucht sich neue Wege.

Europa zeigte sich dagegen gemischt. Während die Zurückhaltung gegenüber Halbleiterwerten belastete, konnten zuletzt vernachlässigte Branchen wieder Boden gutmachen. Besonders Gesundheitswerte und zyklische Titel rückten stärker in den Blick.

Zinsen: Der Arbeitsmarkt macht Zinssenkungen unwahrscheinlicher!

Der starke US-Arbeitsmarktbericht hatte sofort Folgen am Anleihemarkt. Die Renditen zogen an. Die zehnjährige US-Staatsanleihe hielt sich weiter oberhalb der wichtigen Marke von 4,44%, während die deutsche zehnjährige Rendite bei rund 2,90% lag.

Das ist für Aktien wichtig. Steigende Renditen machen Anleihen attraktiver und erhöhen den Druck auf hoch bewertete Aktien. Besonders Wachstumswerte müssen dann ihre Bewertungen stärker rechtfertigen.

Für die Fed bedeutet der starke Arbeitsmarkt: Es gibt kaum Gründe für schnelle Zinssenkungen. Im Gegenteil - solange Inflation, Energiepreise und Geopolitik Risiken bleiben, dürfte die US-Notenbank sehr vorsichtig agieren.

Auch die EZB steht vor einer schwierigen Entscheidung. Die Inflation bleibt hartnäckig, die Konjunktur ist nicht wirklich stark, und geopolitische Risiken verschärfen die Lage. Hebt die EZB die Zinsen an, könnte sie die Wirtschaft zusätzlich belasten. Wartet sie zu lange, riskiert sie Glaubwürdigkeit im Kampf gegen die Inflation.

Für Anleger wird daher nicht nur die Zinsentscheidung wichtig, sondern vor allem der Ton von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Klingt sie hart, könnten Renditen weiter steigen. Klingt sie vorsichtig, könnte der Markt kurzfristig erleichtert reagieren.

Unternehmenszahlen: Oracle und Adobe als KI-Prüfstein!

Nach dem Ende der großen Berichtssaison bleibt es bei Einzelwerten spannend. In der kommenden Woche stehen Oracle und Adobe im Fokus.

Bei Oracle geht es um Cloud, Dateninfrastruktur und die Frage, wie stark das Unternehmen vom KI-Infrastrukturboom profitiert. Bei Adobe lautet die zentrale Frage: Wird künstliche Intelligenz zum Wachstumsmotor oder zur Gefahr für das klassische Kreativsoftware-Geschäft?

Das ist beispielhaft für die neue Marktphase. Die Frage lautet nicht mehr: "Hat ein Unternehmen etwas mit KI zu tun?" Die Frage lautet: Verdient es damit wirklich Geld?

Auch die Rohstoffe korrigierten - am Freitag!

Die Rohstoffmärkte lieferten wichtige Signale. Gold bewegte sich an Freitag zum Handelsschluss um 4.330,- US-Dollar je Unze und korrigierte im Wochenverlauf um rund 4,6%. Das wirkt auf den ersten Blick überraschend, passt aber zur komplexen Lage.

Die Unsicherheit im Nahen Osten bleibt hoch. Eine belastbare Friedenslösung ist weiterhin nicht erkennbar. Gleichzeitig halten sich die Inflationssorgen hartnäckig. Für Gold ist das ein gemischtes Umfeld: Einerseits stützen geopolitische Risiken und Zentralbankkäufe. Andererseits bremsen höhere Zinserwartungen, weil Gold keine laufenden Erträge abwirft.

Strategisch bleibt die Gold-Story jedoch intakt. Zentralbanken kaufen weiter. Im April wurden netto 17 Tonnen Gold erworben. Polen und China gehörten erneut zu den wichtigen Käufern. Das zeigt: Gold bleibt für Staaten ein strategischer Schutz gegen Währungsrisiken, geopolitische Spannungen und Vertrauensverlust in Papiergeldsysteme.

Quelle: Minerdeck auf X

Kupfer gab nach einem Drei-Wochen-Hoch ebenfalls nach. Anleger nahmen Gewinne mit, der Preis rutschte in London wieder unter 14.000,- US-Dollar je Tonne. Kurzfristig ist das nach einem starken Lauf normal.

Langfristig bleibt Kupfer jedoch hervorragend unterstützt. Elektrifizierung, Stromnetzausbau, Rechenzentren, künstliche Intelligenz, Elektromobilität und industrielle Modernisierung benötigen enorme Mengen Kupfer. Ohne Kupfer keine Energiewende, keine leistungsfähigen Stromnetze und keine stabile Infrastruktur für die digitale Wirtschaft.

Fazit: Die Märkte bleiben stark - aber anspruchsvoller

Die vergangene Woche hat gezeigt: Die Börsen sind nicht schwach, aber sie werden wählerischer. Neue Rekorde an der Wall Street zeigten zunächst weiter hohe Risikobereitschaft. Gleichzeitig machen Gewinnmitnahmen bei KI- und Technologiewerten deutlich, dass Bewertungen nicht mehr grenzenlos akzeptiert werden.

Der starke US-Arbeitsmarkt verschiebt die Zinsdebatte. Schnelle Zinssenkungen werden unwahrscheinlicher. Die Fed dürfte vorsichtig bleiben, während die EZB vor einer besonders schwierigen Entscheidung steht.

Auch Rohstoffe senden wichtige Botschaften. Gold verliert trotz Zentralbankkäufe und geopolitischen Risiken. Kupfer korrigiert nach Gewinnmitnahmen, bleibt aber durch Elektrifizierung und Stromnetzausbau langfristig spannend.

Für Anleger heißt das: Nicht panisch werden, aber vorbereitet bleiben. Qualität, starke Bilanzen, echte Gewinne, solide Cashflows und klare Wachstumstreiber werden wichtiger. Die neue Marktphase lautet: Rekorde sind möglich - aber nur, wenn Zahlen, Zinsen, Notenbanken und Rohstoffmärkte mitspielen. Weitere interessante Informationen können Sie den folgenden Artikeln entnehmen:

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Viele Grüße,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Marketscreener.com, onvista.de, Reuters.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

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