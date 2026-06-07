© Foto: wO-ChatGPTFortescue zahlt hohe, voll frankierte Dividenden und verdient Milliarden mit Eisenerz. Doch die Aktie hängt stark an China, Stahl und Rohstoffpreisen. Lohnt sie sich für Dividenden-Jäger?Nach Wallenius Wilhelmsen bleibt der Dividenden-Radar auch in dieser Woche bei einem zyklischen Hochrenditewert. In der vergangenen Ausgabe ging es um eine skandinavische Reederei, die vom Boom im Autotransport, knappen Schiffskapazitäten und hohen Ausschüttungen profitiert. Diesmal führt der Blick nach Australien - und tief hinein in die rote Erde der Pilbara. Fortescue ist einer der großen Eisenerzproduzenten der Welt. Das Unternehmen ist deutlich jünger als die Rohstoffgiganten BHP und Rio Tinto, hat …
Enthaltene Werte: AU000000BHP4,AU000000FMG4,GB0007188757,NO0010571680,JE00B4T3BW64Den vollständigen Artikel lesen
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