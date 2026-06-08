In kaum einem Bereich rücken so viele neue und alte Firmen wieder ins Rampenlicht der Börse wie bei Cleantech-Aktien. Von Solar, über Windkraft bis zu neuen Technologien, die die Welt zu einem besseren und oft effizienteren Ort machen können. Und damit können Anleger auch viel Geld verdienen, wenn sie früh an Bord gehen. Wir blicken heute deshalb auf die Aktie von Pure One, die im Wasserstoff-Sektor vor einem großen Wachstumsschub steht. Doch es gibt auch etablierte Player, die aufs Radar gehören. Das Ur-Gestein Linde, das schon lange nicht mehr nur "alte" Industrien beliefert, hat sich einen kaum zu bezwingenden Burggraben gebaut. Zudem lohnt sich wieder der Fokus auf Nordex. Nach dem Comeback-Jahr 2025 sind die Hanseaten stramm auf Wachstumskurs.Den vollständigen Artikel lesen ...
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