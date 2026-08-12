Die Märkte glauben nicht mehr so recht an den Ölpreis. Manche wittern bereits Manipulation durch die US-Regierung. Fakt ist, dass der Öl-Future trotz der erneuten Eskalation am Golf und der Aussicht, dass die Straße von Hormuz noch mehrere Jahre geschlossen sein könnte, nicht einmal annährend das Jahreshoch erreicht hat. Gleichzeitig aber erreichen die Preise für Diesel neue Rekordhochs. So ganz passt das nicht zusammen. Besonders bitter ist es für all jene, die noch mit einem Verbrenner unterwegs sind. An den Zapfsäulen befinden sich die Preise wieder nahe ihrer Rekordhochs. Anleger können - wenn sie von dauerhaft hohen Energiepreisen ausgehen - mit Aktien aus diesem Segment die höheren Kosten hedgen. Wir blicken deshalb auf die Aktien von Linde, Zefiro Methane und TotalEnergies.

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