- Plants & Goodwin, die in Bradford, Pennsylvania, ansässige seit 1970 bestehende Tochtergesellschaft von Zefiro, setzt ihre landesweite Partnerschaft mit der Well Done Foundation zur Versiegelung verwaister Bohrlöcher weiter fort. Dazu gehören auch die derzeit laufenden Aufräumarbeiten im Deep Fork Wildlife Refuge (Oklahoma).

- Zu den lokalen Auswirkungen der Partnerschaft gehört die Versiegelung eines verwaisten Bohrlochs im Raum Bradford im Jahr 2025, das unter der Bezeichnung "Warrant 3489 Johnston & Mathews #1" bekannt ist.

- Diese Fortschritte wurden kürzlich auf der Titelseite von The Bradford Era, der seit 1875 erscheinenden Lokalzeitung für das Gebiet von McKean County, hervorgehoben.

BRADFORD, PENNSYLVANIA - 11. AUGUST 2026 / IRW-Press / ZEFIRO METHANE CORP. (Cboe Canada: ZEFI) (FWB: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das "Unternehmen", "Zefiro" oder "ZEFI") freut sich, über die kontinuierlichen Fortschritte seiner Partnerschaft mit der Well Done Foundation zur Versiegelung verwaister Bohrlöcher zu berichten. Dazu gehört auch die jüngste Würdigung der lokalen Tätigkeiten der Partnerschaft in Bradford, Pennsylvania, dem Standort der Zefiro-Tochtergesellschaft Plants & Goodwin seit 1970.

Diese Fortschritte wurden kürzlich auf der Titelseite von The Bradford Era, einer Zeitung für die Region McKean County in Pennsylvania, beschrieben und ergänzen die jüngste Medienberichterstattung über Zefiro, unter anderem durch Medien wie Energies Media. Der Artikel in The Bradford Era wurde von Sara Furlong, der Chefredakteurin der Zeitung, verfasst.

Die Kooperationsvereinbarung zwischen Zefiro und der Well Done Foundation wurde im Juli von beiden Organisationen offiziell bekannt gegeben. Die Well Done Foundation ist derzeit in 18 US-Bundesstaaten tätig, und es wird erwartet, dass die Kooperationsvereinbarung mit Zefiro diese Reichweite weiter ausdehnen wird. Anfang dieses Jahres erweiterte Zefiro seine operativen Kapazitäten auf fünf weitere Bundesstaaten und ist damit insgesamt in 13 Bundesstaaten mit laufenden oder kürzlich durchgeführten Aktivitäten vertreten.

Ein Beispiel für diese lokalen Auswirkungen ist ein verwaistes Bohrloch in Bradford, Pennsylvania, das im vergangenen Jahr durch eine Zusammenarbeit zwischen der Well Done Foundation und der Zefiro-Tochtergesellschaft Plants & Goodwin versiegelt wurde. Jahrelang machten sich die Anwohner im Bereich von Schaming Drive und Seaward Avenue in Bradford keine Gedanken über das, was lediglich wie ein verrostetes Metallstück mit einem orangefarbenen Kegel darüber aussah. Als jedoch Curtis Shuck, Chairman der Well Done Foundation, den Standort im Jahr 2021 besuchte, entfernte er eine Abdeckung des Bohrlochs und stellte fest, dass aus dem Bohrloch austretendes Gas zu 50 % aus Methan bestand.

Die Zefiro-Tochtergesellschaft Plants & Goodwin hat ihren Sitz in Bradford, Pennsylvania, wo ihre Arbeiten zur Versiegelung verwaister Bohrlöcher sowohl lokal als auch landesweit Aufmerksamkeit erregt haben.

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Nach Rücksprache mit dem Pennsylvania Department of Environmental Protection und unter Einbeziehung der Zefiro-Tochtergesellschaft Plants & Goodwin wurde das als Warrant 3489 Johnston & Mathews #1 bekannte verwaiste Bohrloch schließlich im November 2025 versiegelt. Der Schauspieler Jason Priestley, der für seine Rolle als Brandon Walsh in "Beverly Hills, 90210" bekannt ist, besuchte den Standort nach der Versiegelung des Bohrlochs in seiner Funktion als Markenbotschafter der Well Done Foundation. Darüber hinaus entsandte die British Broadcasting Corporation ("BBC") ein Kamerateam, um die Familie zu interviewen, deren Wohnsitz sich auf dem Grundstück befindet, auf dem das verwaiste Bohrloch entdeckt wurde.

Der Artikel in The Bradford Era verweist außerdem auf mehrere der jüngsten Erfolge von Zefiro, darunter:

- die Versiegelung eines 4.572 Meter tiefen Gasbohrlochs im Custer County, Oklahoma (Pressemitteilung);

- die Erzielung von 92.956 metrischen Tonnen verifizierter Reduktionen von Kohlendioxidäquivalenten aus dem Projekt im Custer County, womit erstmals Emissionszertifikate (Carbon Offsets) aus einem verwaisten Bohrloch gemäß der Methodik des American Carbon Registry für verwaiste Bohrlöcher generiert wurden;

- die Sicherung eines auf drei Jahre angelegten "Construction Manager at Risk"-Vertrags im Wert von 19,6 Mio. USD mit dem Ohio Department of Natural Resources (Pressemitteilung);

- die Versiegelung von mehr als 75 staatlich finanzierten verwaisten Bohrlöchern in Ohio und Pennsylvania im Jahr 2025; und

- die Durchführung von Methanüberwachungsarbeiten im Wert von 850.000 USD für das West Virginia Department of Environmental Protection im Rahmen des Methane Emissions Reduction Program ("MERP") der U.S. Environmental Protection Agency.

Catherine Flax, Chief Executive Officer von Zefiro, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über die Berichterstattung auf der Titelseite der lokalen Presse in Bradford, Pennsylvania, dem Hauptstandort der Aktivitäten von Zefiro. Obwohl die Versiegelung verwaister Bohrlöcher häufig als ein Thema betrachtet wird, das spezifisch für die Öl- und Gasindustrie ist, ist es nicht ungewöhnlich, dass diese Bohrlöcher in Regionen wie dem westlichen Pennsylvania auch direkte Auswirkungen auf Wohngebiete haben. Daher ist es auch für die breite Öffentlichkeit von Interesse, dass diese Bohrlöcher versiegelt werden, da sie sich auf die Immobilienwerte von Hausbesitzern auswirken können und gleichzeitig ein Sicherheitsrisiko für Anwohner und Familien vor Ort darstellen. Die Zusammenarbeit von Zefiro mit der Well Done Foundation war entscheidend dafür, unsere Arbeit stärker in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Wir freuen uns darauf, unsere Anstrengungen weiter zu intensivieren und damit Teil landesweiter Initiativen zur Versiegelung verwaister Öl- und Gasbohrlöcher zu sein."

Über Zefiro Methane Corp.

Zefiro ist ein nordamerikanisches Umweltdienstleistungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, Stilllegungsverpflichtungen (Asset Retirement Obligations) von Anlagen strategisch anzugehen und Methanemissionen zu reduzieren. Mit voll integrierten Geschäftsaktivitäten quantifiziert Zefiro Emissionen aus dem Öl- und Gasbetrieb, bietet schlüsselfertige Stilllegungsdienste an und generiert Emissionszertifikate (Carbon Offsets). Das Lösungsangebot von Zefiro verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz zur Erzeugung von kosteneffizienter und stabiler Energie bei gleichzeitiger Beseitigung von Umweltbelastungen.

Nähere Informationen über Zefiro finden Sie auf unserer Website unter https://www.zefiromethane.com/ oder folgen Sie Zefiro auf LinkedIn.

Im Namen des Board of Directors des Unternehmens

ZEFIRO METHANE CORP.

Catherine Flax

Chief Executive Officer

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Zefiro Investor Relations

1 (800) 274-ZEFI (274-9334)

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Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören, sind jedoch nicht beschränkt auf: (i) ungünstige allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen; (ii) Änderungen und Preis- und Mengenschwankungen auf dem CO2-Markt; (iii) Änderungen des regulatorischen Umfelds und der globalen Richtlinien, die auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens anwendbar sind; (iv) die Unfähigkeit, alle erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen einzuholen; (v) die zukünftigen Ergebnisse, auf die im Zeitungsartikel Bezug genommen wird; sowie andere Faktoren, die im jüngsten Prospekt des Unternehmens unter der Überschrift "Risk Factors" aufgeführt sind. Das Unternehmen ist in einem sich schnell entwickelnden Umfeld tätig, in dem sich Technologien in einem frühen Stadium der Einführung befinden. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens weder möglich, alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, beurteilen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen angesehen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

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