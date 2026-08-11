In den USA stößt man abseits der großen Hauptstraßen immer wieder auf unscheinbare, verrostete Stahlrohre, die aus dem Boden ragen. Doch obwohl offiziell verwaist, lastet auf den ehemaligen Bohrlöchern der Öl- und Gasindustrie eine schwere Hypothek: Mehr als 2 Mio. unversiegelte Bohrlöcher hinterließen Fördergesellschaften in den vergangenen Jahrzehnten. Aus ihnen entweicht ununterbrochen klimaschädliches Methangas. Doch das soll laut offiziellen Stellen in den USA schnellstmöglich enden. So entsteht aus Altlasten ein profitabler Nischenmarkt mit Milliarden-Potenzial. Wir erklären die Hintergründe und nennen einen Profiteur.
Enthaltene Werte: US05722G1004,GB00BP6MXD84,CA98926D1069Den vollständigen Artikel lesen ...
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