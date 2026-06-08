Nun ist es passiert. 7,5 % Minus an den Technologiebörsen in nur 3 Handelstagen. Dabei hatte der NASDAQ 100-Index noch am letzten Dienstag ein neues Allzeithoch bei 30730 Punkten erreicht. Wie ein Abriss realisierten die Börsianer, dass die nächste Maßnahme der Notenbank eine "Zinserhöhung" sein wird. Denn der neue FED-Chef Kevin Warsh macht keinen Hehl daraus, dass knapp 4 % Inflation ein Desaster für den US-Dollar und die Stabilität der Wirtschaft ist. Obwohl Donald Trump mehrfach auf eine Zinssenkung medial hingewiesen hat, tendieren die Notenbank-Direktoren - unter ihnen auch der ehemalige Fed-Chef Jerome Powell - unisono zu Anhebungen, um die hohe Teuerung zu stoppen. Neben der wirtschaftlich messbaren Inflation mehren sich auch die Stimmen, dass die maßlosen Kurssteigerungen an der Wall Street ein anderes Bild der Wirtschaft zeigen, als es der Realität entspricht. Denn die täglichen Zuwächse von Milliardenvermögen in Aktien sowie die extremen Anstiege in den Long-Positionierungen bergen Enttäuschungspotenzial für die nahe Zukunft. Ob die Initialbewegung einer Korrektur in der letzten Woche in Gang gesetzt wurde, ist daher genau zu analysieren.

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