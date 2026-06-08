The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.06.2026
ISIN Name
XS2658230094 VIVION INV. 23/28 MTN
NO0013190967 CHIP BIDCO 24/27 FLR
XS2437324333 WEBUILD 22/26
XS2574249871 AIIB 23/26 MTN
DE000A3LZW01 M.B.INT.FIN. 24/26FLR MTN
DE000CB0HR84 COBA 21/26 S.978
AU3CB0221661 INTER-AMER.DEV.BK 2026MTN
XS2351480566 CLOSE BROTH 21/31 FLR
XS1748456974 BNP PARIBAS 18/26 MTN
DE000A2YNQU1 CTP N.V. 19/26
SE0029277979 ELECTROLUX B ANR.
SE0029277953 ELECTROLUX B ANR.
DE0008489808 HSBC GERMAN EQUITY AC INVESTMENT
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.06.2026
ISIN Name
XS2658230094 VIVION INV. 23/28 MTN
NO0013190967 CHIP BIDCO 24/27 FLR
XS2437324333 WEBUILD 22/26
XS2574249871 AIIB 23/26 MTN
DE000A3LZW01 M.B.INT.FIN. 24/26FLR MTN
DE000CB0HR84 COBA 21/26 S.978
AU3CB0221661 INTER-AMER.DEV.BK 2026MTN
XS2351480566 CLOSE BROTH 21/31 FLR
XS1748456974 BNP PARIBAS 18/26 MTN
DE000A2YNQU1 CTP N.V. 19/26
SE0029277979 ELECTROLUX B ANR.
SE0029277953 ELECTROLUX B ANR.
DE0008489808 HSBC GERMAN EQUITY AC INVESTMENT
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