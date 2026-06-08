Hotstocks KW 23 / 2026: Sicher kichern mit Versicherungsaktien

Die Börse stolpert, Versicherer bleiben auf den Beinen

Während der US-Leitindex S&P 500 am vergangenen Freitag mit dem längsten roten Balken des laufenden Jahres ins Wochenende ging, zeigten Versicherungsaktien Resilienz. Die Anleger nahmen Gewinne mit, Wachstumswerte gerieten unter Druck gerieten, Versicherer hielten sich bemerkenswert stabil oder legten sogar weiter zu.

Die Branche profitiert aktuell von mehreren Entwicklungen gleichzeitig. Zum einen konnten viele Gesellschaften in den vergangenen Jahren ihre Prämien deutlich erhöhen. Höhere Prämien treffen auf eine weiterhin robuste Nachfrage, denn auf Versicherungen verzichten sowohl Privatpersonen als Unternehmen nur selten. Zum anderen sorgen die im historischen Vergleich weiterhin erhöhten Zinsen für attraktive Kapitalerträge auf die gewaltigen Anlageportfolios.

Besonders deutlich zeigt sich dieser Trend bei US-Schaden- und Rückversicherern. Diese profitieren von einem attraktiven Marktumfeld und überzeugen mit soliden Gewinnen. Während andere Branchen stark von Konjunktur, Konsumlaune oder Technologietrends abhängen, können Versicherer ihre Geschäfte vergleichsweise verlässlich planen.

Hinzu kommt eine Entwicklung, die an den Börsen regelmäßig zu beobachten ist: In unsicheren Marktphasen suchen Investoren nach Unternehmen mit stabilen Cashflows und belastbaren Geschäftsmodellen. Genau hier punkten Versicherungen. Sie müssen keine bahnbrechenden Innovationen präsentieren, keine neuen KI-Strategien ankündigen und auch keine futuristischen Wachstumsversprechen abgeben. Es genügt häufig, solide zu wirtschaften und Jahr für Jahr Gewinne zu erzielen.

Daher ist die jüngste Stärke vieler Versicherungsaktien vermutlich kein Zufall. Vielmehr deutet sie auf eine breitere Kapitalrotation hin. Nachdem Technologie- und KI-Werte über lange Zeit im Mittelpunkt standen, entdecken Anleger zunehmend Branchen wieder, die zwar weniger Schlagzeilen produzieren, dafür aber stabile Erträge liefern.

Während also an vielen Stellen der Börse Nervosität herrscht, scheinen die Versicherer entspannt zuzusehen. Schließlich basiert ihr Geschäftsmodell seit jeher darauf, Risiken nüchtern zu bewerten. Und aktuell sieht es ganz so aus, als würden genau diese Qualitäten an der Wall Street wieder höher geschätzt. Schließlich gilt an der Börse manchmal dasselbe wie im Leben: Wer für schlechte Zeiten vorbereitet ist, hat in turbulenten Phasen oft den größten Grund zum Kichern.



Allstate (ALL) - US0200021014

Allstate Corporation zählt zu den bedeutendsten an der Börse gelisteten Versicherungskonzernen der Vereinigten Staaten, spezialisiert auf Sach- und Haftpflichtschutz. Im Produktportfolio des amerikanischen Unternehmens finden sich Versicherungslösungen für Kraftfahrzeuge, Wohneigentum sowie das Leben der Versicherten. US-Schadenversicherer profitieren von deutlichen Prämienerhöhungen der vergangenen Jahre, wodurch sich die Ertragslage verbessert hat. Mit einem Gewinnsprung von 124 Prozent im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen aus Northbrook, Illinois einen Rekordgewinn. Die relative Stärke von Allstate passt daher in das aktuelle Muster einer Rotation in stabile Cashflow-Geschäfte. Das Kursplus von rund 8 Prozent der vergangenen sechs Monate ist nicht überragend, auffällig aber die lange grüne Kerze am Freitag.

Chubb (CB) - CH0044328745

Chubb aus Zürich ist der größte börsennotierte Industrieversicherer der Welt - einer der stärksten Qualitätswerte der Branche. Das Unternehmen meldete zuletzt zweistellige Wachstumsraten bei Prämien und Gewinn sowie steigende Kapitalerträge. Die Aktie profitiert von ihrer globalen Diversifikation und einer außergewöhnlich profitablen Zeichnungspolitik: Chubb verzichtet lieber auf Geschäft, als Policen zu günstigen Preisen anzubieten. Wenn Risiken nicht attraktiv bewertet werden können, zieht sich der Konzern teilweise aus bestimmten Marktsegmenten zurück oder erhöht die Prämien deutlich. Hier liegt das Halbjahresplus bei 11 Prozent mit einer ebenfalls starken Schlusskerze in der vergangenen Woche.

Assurant (AIZ) - ISIN US0441071010

Assurant wurde 1892 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Atlanta und konzentriert sich auf Spezialversicherungen sowie Service- und Garantieprodukte für Smartphones, Haushaltsgeräte, Immobilien und Fahrzeuge. Das Unternehmen meldete zuletzt das beste Quartal seiner Geschichte, erhöhte den Ausblick für 2026 und profitierte von starkem Wachstum im Bereich vernetzter Geräte sowie einer robusten Entwicklung des Wohnungsversicherungsgeschäfts. Die positive Entwicklung hält schon seit Mitte März an. Die Kurssteigerung der vergangenen sechs Monate liegt bei knapp 16 Prozent.

Travelers Companies (TRV) - ISIN US8927471012

Der 1853 gegründete Konzern mit Sitz in New York zählt zu den größten Schaden- und Unfallversicherern der USA und bietet Versicherungen für Privatkunden, Unternehmen sowie Spezialrisiken an. Zuletzt überzeugte Travelers mit einem überraschend starken Quartalsergebnis, sowie umfangreichen Aktienrückkäufen und einer Dividendenerhöhung. Die Combined Ratio von 88.6 Prozent gilt als sehr stark. Das bedeutet, dass von 100 USD Prämieneinnahmen nur 88.6 USD für Schäden und Kosten verwendet wurden. Die verbleibenden 11.4 USD stellen den operativen Gewinn des Versicherungsgeschäfts dar - noch bevor Kapitalerträge aus dem Anlageportfolio berücksichtigt werden. Charttechnisch ist der Verlauf ähnlich wie bei den zuvor genannten Wertpapieren: ein Plus von 8 Prozent mit einem überzeugenden Verlassen der vorherigen Bärenflagge.

Tagescharts vom 05.06.2026, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 08.06.2026

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