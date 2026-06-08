NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi warf am Montag einen frühen Blick auf den Quartalsbericht am 24. Juli. Er sieht gute Chancen für die Wolfsburger, bei der Konzernmarge über der Range zwischen 4,0 und 5,5 Prozent zu landen. Der Juni sei allerdings der wichtigste Monat./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 03:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 03:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007664039
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 03:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 03:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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