Die Aktie der Deutschen Euroshop bewegt sich seit geraumer Zeit in einer engen Handelsspanne rund um die Marke von 20 € und konnte bislang keine nachhaltigen Kursimpulse entwickeln. Für Dividendenjäger könnte der Einkaufszentren-Betreiber dennoch interessant sein: Die Hamburger zahlen ihre Ausschüttung 2026 vollständig steuerfrei aus. Die Rendite liegt bei knapp 5 % - ist Aktie damit ein Kauf? Dividende von 1,00 Euro je Aktie geplant Die Aktionäre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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