Wolfgang Fiel denkt Materialien neu. Seine Lieblingsbeschäftigung ist es, den Status quo zu hinterfragen. 15 Jahre lang forschte er an einer neuen feuerbeständigen, leichten Faser aus Basalt, die in Verbindung mit Acrylharz ohne chemische Additive eine bessere Performance als Stahl zu günstigeren Preisen abliefert. Und damit will der CEO von Fiber Elements die Bauindustrie revolutionieren. Erste Projekte mit der Strabag SE, Habau oder auch der Kirchdorfer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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