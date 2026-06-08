Kupfer im Visier: Explorer prüft alte Stollen in Mexiko

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Centenario Gold Corp. berichtet von deutlichen Fortschritten auf dem Los-Reyes-Projekt. Das Unternehmen habe die erste Explorationsphase abgeschlossen, alte Stollen und Abraumhalden untersucht und 58 Gesteinsproben entnommen. Im Fokus stehe eine kupferreiche Zone, die sich entlang einer Kontaktfläche zwischen Granodiorit und Kalkstein über mehr als 800 Meter erstrecke. Diese Zone gelte als wichtiges Ziel für die weitere Suche nach Kupfer, Gold, Silber und Zink.

Centenario Gold Corp. berichtet von deutlichen Fortschritten auf dem Los-Reyes-Projekt. Das Unternehmen habe die erste Explorationsphase abgeschlossen, alte Stollen und Abraumhalden untersucht und 58 Gesteinsproben entnommen. Im Fokus stehe eine kupferreiche Zone, die sich entlang einer Kontaktfläche zwischen Granodiorit und Kalkstein über mehr als 800 Meter erstrecke. Diese Zone gelte als wichtiges Ziel für die weitere Suche nach Kupfer, Gold, Silber und Zink.

Historisches Bergbaugebiet erneut untersucht

Centenario erklärte, das Los-Reyes-Projekt liege rund 225 Kilometer südlich der Stadt Chihuahua nahe der Fernstraße 49. Die wichtigste Konzession heiße El Rey und umfasse 36,0 Hektar. Eine zweite Konzession, El Rey 2, umfasse 9,3 Hektar und liege etwa 1,8 Kilometer entfernt. Beide Flächen deckten Abschnitte jener Gesteinsgrenze ab, an der die Vererzung auftrete. Nach Angaben des Unternehmens enthalten alte Regierungsunterlagen Hinweise darauf, dass früher rund 200.000 Tonnen Material mit Cu (Kupfer), Zn (Zink) und Ag (Silber) aus Los Reyes gewonnen worden seien. Viele der alten Stollen seien laut Centenario von ASARCO zwischen dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert angelegt worden. Diese historischen Arbeiten hätten die Grundlage für die aktuelle Überprüfung geliefert.