Flexible Finanzierung: iwoca startet Flexi-Rahmenkredit für den deutschen Mittelstand

Mit dem neuen Flexi-Rahmenkredit will iwoca KMU mehr Planungssicherheit geben: Unternehmen können zugesagte Mittel flexibel abrufen, ohne für saisonale oder zyklische Bedarfe jedes Mal neu zu beantragen.

- Problem in der Mittelstandsfinanzierung 2026: Saisonaler, unvorhersehbarer und zyklischer Bedarf deutscher KMUs (bspw. Autohändler) kann von vielen Hausbanken nicht schnell bedient werden

- Neue iwoca Kreditlinie ermöglicht es, auf Finanzmittel zuzugreifen, ohne erneuten Antrag zu stellen. Beispielsweise für Investitionen ins Warenlager, zeitversetzte Abverkäufe etc.

- Fabian Platzen (General Manager iwoca Deutschland): "Finanzierungsangebote müssen sich heute an die dynamischen Geschäftsmodelle der KMUs anpassen, nicht umgekehrt. Wir bringen moderne Lösungen in den KMU-Markt, um Unternehmer*innen den Fokus auf das Tagesgeschäft zu ermöglichen."

Berlin, 05. Juni 2026 - iwoca, Deutschlands führender bankenunabhängiger Anbieter für KMU-Kredite, erweitert sein Produktportfolio um eine neue Kreditlinie.

Der "Flexi-Rahmenkredit" knüpft an einem zentralen Problem in der KMU-Finanzierung an: Branchen mit zyklischem Kapitalbedarf und hohen Re-Investitionsraten sind auf sichere, verbindliche Kreditzusagen angewiesen, die am Markt oft fehlen. Was daraus folgt, ist die bittere Realität für viele Geschäftsführer*innen im deutschen Mittelstand: regelmäßige neue Kreditanträge, langes Warten, späte Auszahlungen und damit häufig verpasste unternehmerische Chancen.

Das neue Produkt von iwoca ist insbesondere für diese Branchen konzipiert, etwa den Fahrzeughandel, Online-Retailer oder den Großhandel. Regelmäßige Wareneinkäufe und zeitversetzte Abverkäufe werden durch den Rahmenkredit flexibel gedeckt.

Die Kreditlinie funktioniert nach dem revolvierenden Prinzip: Zurückgezahlte Beträge stehen dem Unternehmen unmittelbar wieder zur Verfügung. Wesentlich sind dabei der schnelle Zugriff auf eine vorab festgelegte Kredithöhe und der Verzicht auf erneute Antragstellungen. Dies bietet Geschäftsführer*innen ein hohes Maß an Entscheidungssicherheit, da sie jederzeit fest mit einem liquiden Puffer planen können. Im Ergebnis sparen sie wertvolle Zeit, die sonst in aufwendige Kreditanträge fließt, und behalten die volle Kontrolle, ohne aus dem operativen Geschäft herausgerissen zu werden.

Die Einführung der revolvierenden Kreditlinie folgt auf eine Phase starken Wachstums für das deutsch-britische Fintech. Erst im März hat iwoca seine Refinanzierungslinie für den deutschen Markt auf 350 Millionen Euro ausgeweitet. Als Teil seiner Wachstumsstrategie treibt der digitale Kreditanbieter damit den Ausbau seiner Produktpalette voran. Diese umfasst neben dem neuen Flexi-Rahmenkredit auch klassische Darlehen mit Laufzeiten von bis zu 60 Monaten und optionalen tilgungsfreien Phasen.

"Die Kreditbedürfnisse von KMU sind dynamisch und unterscheiden sich je nach Geschäftsmodell oft stark. Durch den kontinuierlichen Ausbau unseres Angebots wollen wir möglichst viele kleine und mittelständische Unternehmen mit maßgeschneiderten Lösungen in ihrem Wachstum unterstützen ", erklärt Fabian Platzen, General Manager iwoca Deutschland.

Er ergänzt: "Wir wollen weiter skalieren und unser Angebot zu einer ganzheitlichen Finanzierungslösung weiterentwickeln. Unser Ziel ist es, zum digitalen Full-Service-Kreditanbieter für den deutschen Mittelstand zu werden."

Auch aus Vermittlersicht wird die Notwendigkeit flexiblerer digitaler Lösungen deutlich, wie André Lichner, CEO der digitalen Finanzierungsplattform Fynbiz, erklärt. "In der Beratung sehen wir oft, dass Unternehmer Investitionen gar nicht erst planen, weil sie den langwierigen Prozess bei ihrer Hausbank fürchten. Revolvierende Finanzierungsprodukte verändern die Psychologie der Unternehmensführung: Bereitgestelltes Kapital bei Bedarf sofort abzurufen nimmt den Stress aus der Liquiditätsplanung. Das ermöglicht es Mittelständlern, Marktchancen proaktiv zu ergreifen, anstatt nur auf Engpässe zu reagieren."

Über iwoca

iwoca ist Deutschlands führendes Fintech im Bereich der bankenunabhängigen Kreditvergabe. Gegründet wurde das Unternehmen 2012 in London von dem Deutschen Christoph Rieche und dem Briten James Dear. Seit 2015 ist iwoca auch auf dem deutschen Markt aktiv mit Büros in Frankfurt und Berlin. Seit seiner Gründung hat iwoca über 100.000 Unternehmen Finanzierungen in Milliardenhöhe zur Verfügung gestellt - oft innerhalb von Minuten. Mit der Mission, eine Million Unternehmen zu finanzieren, kombiniert iwoca modernste Technologie, Data Science und einen 5-Sterne-Kundenservice, um seine Finanzierungen entsprechend den Kundenbedürfnissen zu gestalten. Für seinen Service in Deutschland bewerten bereits 5.000 Kleinunternehmen iwoca mit einem TrustScore von 4,9 von 5 Sternen auf Trustpilot.

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