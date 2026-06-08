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MOBOTIX AG: Wechsel im Aufsichtsrat



08.06.2026 / 17:12 CET/CEST

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Langmeil, 08. Juni 2026 - Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Tobias Eiblmeier, hat sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats am 08. Juni 2026 mit Wirkung zum 30. Juni 2026 niedergelegt.

Das gerichtliche Verfahren zur Bestellung eines neuen Mitglieds des Aufsichtsrats wurde eingeleitet.

Vorstand und Aufsichtsrat danken Herrn Tobias Eiblmeier für die geleistete Zusammenarbeit.