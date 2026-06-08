© Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-BildfunkTrotz eines schwachen Gesamtmarktumfeldes konnte die Rheinmetall-Aktie zum Wochenauftakt punkten. Ist die Erholung bereits der Auftakt einer Trendwende? Aktienmärkten Tech-Abverkauf uneinheitlich Nach einem rabenschwarzen Freitag zeigten sich die weltweiten Aktienmärkte am Montag uneinheitlich. An asiatischen Handelsplätzen wirkte der Tech-Sell-Off noch nach, während die Verluste in Europa überschaubar blieben und sich die US-Indizes zumindest teilweise an einer Wiedergutmachung versuchten. Zu den gefragtesten Aktien gehörten die Verlierer vom Freitag, darunter beispielsweise die Halbleiterwerte Intel, Marvell und Micron. Dass sich europäische Märkte wie der deutsche Leitindex DAX weniger …
Enthaltene Werte: DE0007030009Den vollständigen Artikel lesen
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