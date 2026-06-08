The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.06.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.06.2026
ISIN Name
CA2328211081 CYTOPHAGE TECHN. LTD.
CA91725D5001 URBANIMMERSIVE INC.
ES0236463008 AUDAX RENOVA 20/27
NO0013289397 GONDOLA MID. 24/29 FLR
US172967MZ11 CITIGROUP 21/27 FLR
US172967NA50 CITIGROUP 21/27 FLR
US67623L3078 OFFERPAD SOLUT.A DL-,0001
VGG4S09E1210 JADE ROAD INVESTMENTS LTD
XS2271247178 ENCORE CAP. 20/28 FLR
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.06.2026
ISIN Name
CA2328211081 CYTOPHAGE TECHN. LTD.
CA91725D5001 URBANIMMERSIVE INC.
ES0236463008 AUDAX RENOVA 20/27
NO0013289397 GONDOLA MID. 24/29 FLR
US172967MZ11 CITIGROUP 21/27 FLR
US172967NA50 CITIGROUP 21/27 FLR
US67623L3078 OFFERPAD SOLUT.A DL-,0001
VGG4S09E1210 JADE ROAD INVESTMENTS LTD
XS2271247178 ENCORE CAP. 20/28 FLR
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