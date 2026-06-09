Genehmigungs-Durchbruch...: Jetzt zündet die nächste Stufe! Mexiko gib grünes Licht! Freie Bahn für den Minenbau!

Anzeige / Werbung

SEMARNAT gibt grünes Licht, der Verwaltungsrat genehmigt den Bau und 'Los Ricos South' rückt in die nächste Phase. GoGold Resources steht vor einem neuen Unternehmensabschnitt.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von GoGold Resources Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit GoGold Resources Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 9. Juni 2026, 5:41 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bei Rohstoffunternehmen gibt es Meldungen - und es gibt echte Wendepunkte. Genau ein solcher Wendepunkt liegt nun bei GoGold Resources Inc. (WKN: A1JAES) vor.

Das Unternehmen hat für sein Silber-Gold-Projekt "Los Ricos South' im mexikanischen Bundesstaat Jalisco die noch ausstehenden Genehmigungen der mexikanischen Umweltbehörde SEMARNAT erhalten. Gleichzeitig hat der Verwaltungsrat die Bauentscheidung getroffen. Vom Baubeginn bis zum ersten Metallguss rechnet GoGold mit rund 24 Monaten.

Quelle: GoGold Resources

Damit verändert sich die Qualität der Investmentstory deutlich. Aus einem fortgeschrittenen Entwicklungsprojekt mit Machbarkeitsstudie, technischer Vorbereitung und starker Bilanz wird nun ein konkretes Bauprojekt.

Silbermarkt: starke Bühne für neue Projekte!

Silber bleibt einer der spannendsten Rohstoffe der kommenden Jahre. Das Metall verbindet die klassische Edelmetallfunktion mit einer breiten industriellen Nachfrage aus Photovoltaik, Elektronik, Stromnetzen, Fahrzeugtechnik und weiteren Zukunftsbereichen.

Für Unternehmen wie GoGold (WKN: A1JAES) ist dieses Umfeld besonders interessant. Der Silbermarkt braucht nicht nur Explorationsgeschichten, sondern Projekte, die tatsächlich Richtung Produktion gehen können. Genau hier setzt die neue Genehmigungsmeldung an.

SEMARNAT gibt grünes Licht: "Los Ricos South' darf gebaut werden!

GoGold Resources (WKN: A1JAES) meldete gestern, am 8. Juni 2026, einen der wichtigsten Meilensteine der Unternehmensgeschichte: SEMARNAT hat alle für den Bau erforderlichen Genehmigungen und Freigaben für die "Los Ricos South'-Untertage-Mine erteilt.

Diese Nachricht ist weit mehr als ein formaler Schritt. Genehmigungen entscheiden im Bergbau häufig darüber, ob ein Projekt im Status einer Studie verharrt oder ob daraus eine echte Mine werden kann. Bei GoGold ist diese entscheidende Hürde nun genommen.

Damit verschiebt sich der Fokus des Marktes: Nicht mehr die Genehmigungsfrage steht im Mittelpunkt, sondern die Umsetzung - also Baufortschritt, Kostenkontrolle, Beschaffung, Bauausführung, Inbetriebnahme und erster Metallguss.

Quelle: eigene Darstellung nach Unternehmensangaben GoGold Resources

"Los Ricos South': aus der Studie wird ein Bauprojekt!

Die Grundlage für "Los Ricos South' ist die im Januar 2025 veröffentlichte Machbarkeitsstudie. Sie beschreibt ein Untertageprojekt mit einer geplanten Verarbeitungskapazität von 2.000 Tonnen pro Tag.

Die Studie weist bewiesene und wahrscheinliche Reserven von rund 10,2 Mio. Tonnen mit durchschnittlich etwa 276 g/t Silberäquivalent aus. Insgesamt entsprechen diese Reserven rund 91 Mio. Unzen Silberäquivalent.

Über die geplante Lebensdauer der Mine sollen laut Studie rund 80 Millionen zahlbare Unzen Silberäquivalent produziert werden. Diese setzen sich aus etwa 41 Millionen Unzen Silber, rund 424.000 Unzen Gold und etwa 11 Mio. Pfund Kupfer zusammen. Für die ersten fünf Produktionsjahre wird eine durchschnittliche Jahresproduktion von rund 7,3 Mio. Unzen Silberäquivalent angegeben.

Quelle: GoGold Resources

Auch die wirtschaftlichen Eckdaten sind stark: Im Basisszenario ergab die Studie einen Nachsteuer-NPV(5%) von 355 Mio. USD sowie eine Nachsteuer-IRR von 28%. Die anfänglichen Investitionskosten wurden auf 227 Mio. USD geschätzt. Für die ersten fünf Produktionsjahre nennt GoGold (WKN: A1JAES) durchschnittliche Gesamtförderkosten, also AISC, von 11,19 USD je Unze Silberäquivalent.

"Parral' liefert Cashflow - volle Kasse stützt den Bau!

GoGold (WKN: A1JAES) ist kein reiner Entwickler ohne laufende Einnahmen. Mit der "Parral Tailings'-Mine im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua verfügt das Unternehmen über einen aktiven Betrieb, der historisches Haldenmaterial verarbeitet und daraus Silber, Gold sowie Nebenprodukte gewinnt.

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 produzierte "Parral' 394.605 Unzen Silberäquivalent. Diese setzten sich aus 230.680 Unzen Silber, 2.549 Unzen Gold, 84 Tonnen Kupfer und 93 Tonnen Zink zusammen.

Finanziell war das Quartal besonders stark: GoGold meldete für das am 31. März 2026 beendete Quartal einen Umsatz von 30,3 Mio. USD, einen operativen Cashflow von 21,2 Mio. USD und einen freien Cashflow aus "Parral' von 14,6 Mio. USD.

Der wichtigste Punkt bleibt jedoch die Bilanz. Zum 31. März 2026 verfügte GoGold (WKN: A1JAES) über 262,2 Mio. USD Cash. Damit liegt der Cashbestand rechnerisch über dem initialen Investitionsbedarf von 227 Mio. USD aus der Machbarkeitsstudie. Zusammen mit dem laufenden Cashflow aus "Parral' ergibt sich eine außergewöhnlich starke Ausgangslage für die Bauphase.

Quelle: eigene Darstellung nach Unternehmensangaben GoGold Resources

Warum dieser Schritt die GoGold-Story verändert!

Bislang lautete die Story: GoGold (WKN: A1JAES) produziert mit "Parral', besitzt viel Cash und wartet auf die Genehmigung für "Los Ricos South'. Jetzt lautet sie: GoGold produziert mit "Parral', besitzt viel Cash, hat die Genehmigung erhalten und darf den Bau der nächsten Mine angehen.

Das ist ein deutlicher Unterschied. Die Unsicherheit ist nicht verschwunden, aber sie hat sich verlagert. Vorher lag der Fokus auf der Genehmigung. Jetzt liegt der Fokus auf der Umsetzung. Für Aktionäre und interessierte Anleger wird die Ausgangslage dadurch wesentlich greifbarer.

Zusätzlich bleibt "Los Ricos North' der zweite große Baustein im Distrikt. Während "Los Ricos South' nun in Richtung Bau geht, bietet "Los Ricos North' weiteres Entwicklungspotenzial innerhalb desselben Projektgebiets. GoGold besitzt damit einen laufenden Betrieb, ein genehmigtes Bauprojekt und eine zusätzliche Entwicklungsoption.

Von GoGold Resources bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von GoGold.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/gogold-resources-producing-silver-since-11-years-approval-for-los-ricos-is-expected-shortly/

Fazit: Der nächste Unternehmensabschnitt beginnt!

GoGold Resources (WKN: A1JAES) hat mit der erhaltenen SEMARNAT-Genehmigung für "Los Ricos South' einen zentralen Meilenstein erreicht. Gleichzeitig hat der Verwaltungsrat den Bau der Untertage-Mine genehmigt. Vom Baubeginn bis zum ersten Metallguss rechnet das Unternehmen mit rund 24 Monaten.

Die Ausgangslage ist stark: "Parral' liefert laufende Einnahmen und Cashflow, GoGold verfügt über eine sehr hohe Liquidität, und die anfänglichen Investitionskosten von "Los Ricos South' liegen laut Machbarkeitsstudie unter dem zuletzt gemeldeten Cashbestand.

Die Richtung ist klar: GoGold (WKN: A1JAES) ist heute kein reiner Silberentwickler mehr, der auf eine Genehmigung wartet. GoGold ist ein produzierendes Unternehmen mit gut gefüllter Kasse und einem nun genehmigten Bauprojekt in Mexiko. In einem Silber-Markt, der neue, fortgeschrittene Projekte dringend braucht, ist das eine bemerkenswerte Ausgangsposition.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: GoGold Resources Inc., Pressemitteilung vom 8. Juni 2026: "GoGold Achieves Major Milestone: Final Remaining Permits Secured and Construction Approved for Los Ricos South Underground Mine" GoGold Resources Inc., Pressemitteilung vom 6. Mai 2026: "GoGold Announces Record Quarterly Operating Cash Flow" GoGold Resources Inc., Pressemitteilung vom 15. April 2026: "GoGold Announces Q2 2026 Parral Production" GoGold Resources Inc., Pressemitteilung vom 23. Februar 2026: "GoGold Advances the Development of their Los Ricos South Project" GoGold Resources Inc., Pressemitteilung vom 16. Januar 2025: "Los Ricos South Feasibility Study with After Tax NPV of US$355M" wallstreet-online.de, Artikel vom 8. Juni 2026; Unternehmensangaben GoGold Resources Inc.; The Silver Institute. Quelle-Intro-Bild: Symbolbild, KI generiert

Rechtliche Hinweise, Interessenkonflikte und Haftungsausschluss

Diese Veröffentlichung ist eine Anzeige/Werbung und eine Marketingmitteilung. Sie stellt keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung, keine individuelle Empfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichung dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken und ersetzt keine eigene Recherche, keine Prüfung der Originalquellen und keine persönliche Beratung durch einen zugelassenen Anlageberater, Rechtsanwalt oder Steuerberater.

Ersteller und Verantwortlichkeit:

Ersteller dieser Veröffentlichung ist die JS Research GmbH, Olsberg. Autor ist Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH. Eine regelmäßige Aktualisierung dieser Veröffentlichung ist nicht vorgesehen, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben wird.

Auftragsverhältnis und Vergütung:

Diese Veröffentlichung erscheint im Auftrag von GoGold Resources Inc. beziehungsweise im Zusammenhang mit einer entgeltlichen Investor-Relations- und Marketingbeziehung. Die SRC Swiss Resource Capital AG unterhält nach Angaben der beteiligten Parteien einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit GoGold Resources Inc. Die JS Research GmbH erhält für die Erstellung und/oder Verbreitung dieser Veröffentlichung eine Vergütung über die SRC Swiss Resource Capital AG. Hieraus ergibt sich ein wesentlicher Interessenkonflikt, weil die Darstellung von GoGold Resources Inc. positiv beeinflusst sein kann.

Persönlicher Aktienbesitz und weitere Interessenkonflikte:

Der Autor Jörg Schulte hält zum Zeitpunkt der Erstellung Aktien von GoGold Resources Inc. Die Beteiligung liegt nach eigener Angabe unterhalb der Schwelle von 0,5% des ausgegebenen Aktienkapitals von GoGold Resources Inc. Damit besteht ein persönlicher finanzieller Interessenkonflikt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Autor, die JS Research GmbH, die SRC Swiss Resource Capital AG, GoGold Resources Inc., verbundene Unternehmen, Auftraggeber, Dienstleister, Organmitglieder oder sonstige Dritte Aktien von GoGold Resources Inc. halten, kaufen oder verkaufen. Der Autor und/oder die JS Research GmbH behalten sich vor, Aktien von GoGold Resources Inc. im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben jederzeit zu erwerben oder zu veräußern. Eine gesonderte Mitteilung über solche Transaktionen erfolgt nicht zwingend.

Quellen, Methodik und sachliche Prüfung:

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen, insbesondere auf Unternehmensmeldungen, Präsentationen, technischen Berichten, Finanzberichten und sonstigen Veröffentlichungen von GoGold Resources Inc. sowie auf als zuverlässig angesehenen Branchen- und Marktdaten. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben durch die JS Research GmbH oder den Autor wurde nicht vorgenommen. Die Veröffentlichung kann GoGold Resources Inc., SRC Swiss Resource Capital AG oder weiteren beteiligten Parteien vor Veröffentlichung zur sachlichen Prüfung, zur Prüfung technischer Angaben oder zur Abstimmung von Unternehmensdaten vorgelegt worden sein. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim Ersteller.

Technische Angaben und NI 43-101-Hinweis:

JS Research GmbH und der Autor sind keine "Qualified Person" im Sinne des kanadischen National Instrument 43-101. Sämtliche geologischen, technischen und wirtschaftlichen Angaben zu Mineralressourcen, Mineralreserven, Produktionsdaten, Kosten, Kapitalaufwand, NPV, IRR, AISC, Cash Costs, Zeitplänen, Genehmigungen, Bauentscheidungen, Metallpreissensitivitäten und Projektentwicklungen beruhen auf Veröffentlichungen von GoGold Resources Inc. beziehungsweise auf den vom Unternehmen veröffentlichten technischen Berichten und Unternehmensangaben. Diese Angaben wurden von JS Research GmbH und dem Autor nicht unabhängig technisch, geologisch, wirtschaftlich oder rechtlich überprüft.

Angaben zu Mineralressourcen und Mineralreserven sind strikt zu unterscheiden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Vermutete Ressourcen ("Inferred Resources") sind geologisch weniger sicher als gemessene oder angezeigte Ressourcen und dürfen nicht mit Reserven gleichgesetzt werden. Wirtschaftlichkeitskennzahlen aus Vorstudien, Machbarkeitsstudien oder Sensitivitätsanalysen beruhen auf Annahmen und können sich durch Rohstoffpreise, Wechselkurse, Baukosten, Finanzierungskosten, Betriebskosten, Genehmigungen, technische Parameter oder andere Faktoren wesentlich verändern.

Non-IFRS-/Non-GAAP-Kennzahlen:

Kennzahlen wie AISC, Cash Costs, operativer Cashflow, freier Cashflow, NPV, IRR oder vergleichbare projekt- und unternehmensbezogene Kennzahlen können Non-IFRS- beziehungsweise Non-GAAP-Kennzahlen darstellen. Sie sind nicht zwingend standardisiert, können von Unternehmen unterschiedlich berechnet werden und sind nicht immer mit Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar. Leser sollten hierzu die jeweiligen Definitionen, Überleitungen und Risikohinweise des Unternehmens in den Originaldokumenten prüfen.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Erwartungen, insbesondere zu Genehmigungen, Baufortschritten, Produktionsbeginn, Metallpreisen, Projektwirtschaftlichkeit, Kosten, Finanzierung, Cashflow, Ressourcen, Reserven, Minenlaufzeit, zukünftiger Produktion, Unternehmensentwicklung und möglicher Wertentwicklung der Aktie. Solche Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Annahmen und Unternehmensangaben zum Zeitpunkt der Erstellung. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von diesen Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für künftige Entwicklungen.

Risikohinweis:

Investitionen in Rohstoffaktien, insbesondere in kleinere und mittelgroße Explorations-, Entwicklungs- und Minenunternehmen, sind hochspekulativ. Sie unterliegen erheblichen Risiken. Dazu zählen unter anderem Rohstoffpreisrisiken, Wechselkursrisiken, Liquiditätsrisiken, operative Risiken, Explorationsrisiken, Ressourcen- und Reservenrisiken, Genehmigungsrisiken, Bau- und Kostenüberschreitungsrisiken, Finanzierungsrisiken, Verwässerungsrisiken, Umwelt- und Sozialrisiken, politische und regulatorische Risiken, Länder- und Rechtsrisiken, technische Risiken, Risiken durch Inflation, Zinsentwicklung, Lieferketten, Arbeitssicherheit, Energieversorgung, Wasserverfügbarkeit sowie allgemeine Kapitalmarktrisiken. Ein Teil- oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Keine Garantie und keine Haftung für Anlageentscheidungen:

Alle Angaben wurden mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch übernehmen JS Research GmbH und der Autor keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung der Informationen für bestimmte Anlageentscheidungen. Maßgeblich sind ausschließlich die offiziellen Veröffentlichungen, Finanzberichte, technischen Berichte und regulatorischen Einreichungen von GoGold Resources Inc. Anlageentscheidungen sollten ausschließlich auf Grundlage eigener Recherche, eigener Risikoprüfung und gegebenenfalls unter Hinzuziehung eines zugelassenen Anlage-, Rechts- oder Steuerberaters getroffen werden.

Keine Prospekt- oder Angebotsunterlage:

Diese Veröffentlichung ist kein Wertpapierprospekt, kein Basisinformationsblatt, kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Veräußerung von Wertpapieren. Sie richtet sich nicht an Personen in Rechtsordnungen, in denen die Verbreitung oder Nutzung dieser Veröffentlichung gegen geltende Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Jeder Leser ist selbst dafür verantwortlich, die für ihn geltenden gesetzlichen und steuerlichen Vorschriften zu beachten.

Urheberrecht und Weitergabe:

Diese Veröffentlichung ist urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe, Vervielfältigung oder Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist nur mit Zustimmung der JS Research GmbH zulässig, sofern keine gesetzlichen Ausnahmen greifen. Bei Weitergabe dürfen Risikohinweise, Interessenkonflikte und Haftungsausschluss nicht entfernt oder verkürzt werden.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA38045Y1025