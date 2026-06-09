Kali vor Neubewertung...: Neue Bohrungen, neue Fantasie: Warum dieser Kali-Entwickler jetzt in den Fokus rückt!

Anzeige / Werbung

Nach der strategischen Erweiterung seiner Landposition und der nächsten Meilensteinzahlung für Banio zielt dieses Unternehmen mit dem Start seines Bohrprogramms entschlossen auf eine Ressourcenerweiterung.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Millennial Potash Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Millennial Potash Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 09. Juni 2026, 5:38 Uhr Berlin ·

Der folgende Beitrag wurde unter anderem Basis öffentlich verfügbarer Informationen sowie dem folgenden Video erstellt:

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=Mh4kQSlBxDE

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

den aktuellen Daten des U.S. Geological Survey zufolge lag der weltweite Verbrauch von Kali/Potash in Düngemitteln im Jahr 2025 bei geschätzten 41,6 Millionen Tonnen K2O-Äquivalent. Verglichen mit 40,6 Millionen Tonnen im Jahr 2024 ist das ein Plus von rund einer Million Tonnen. Für das Jahr 2029 geht das US-Institut von einem globalen Verbrauch von 45,3 Millionen Tonnen K2O-Äquivalent aus1.

Bedenkt man, dass es für Kali/Potash als hocheffizientes Düngemittel keinen vollwertigen Ersatzgibt und dass mit Blick auf eine wachsende Weltbevölkerung, schrumpfende Ackerflächen und immer längere Dürren eine nachhaltige Produktionssteigerung für die Lebensmittelsicherheit enorm wichtig ist, wird die zentrale Rolle kaliumhaltiger Düngesalze umso deutlicher.

Dazu kommt, dass der weltweite Kali-/Potash-Markt von nur einer Handvoll Akteure bestimmt wird. Neben Kanada, das für knapp ein Drittel der weltweiten Kali-/Potash-Produktion steht, entfallen auf Russland, Belarus, Israel und Jordanien zusammen rund 40% der globalen Produktion.

Quelle: Millennial Potash

Nicht zuletzt haben auch die massiven Störungen im Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus, durch die rund ein Drittel des globalen Düngemittelhandels auf dem Seeweg läuft2, schmerzhaft sichtbar gemacht, wie anfällig Lieferketten bei einer Konzentration auf nur wenige und teilweise (geo)politisch sensible Regionen werden können.

Umso prominenter positionieren sich angehende Kali-/Potash-Entwickler wie Millennial Potash (WKN: A3DXEK). Mit seinem hochgradigen "Banio'-Projekt in Gabun/Westafrika besitzt das Unternehmen ein Ausnahme-Asset, das geostrategisch kaum besser gelegen sein könnte, um vor allem die Kali-/Potash-hungrigen Märkte in Afrika, Brasilien und den USA im Erfolgsfall perspektivisch zu adressieren.

Quelle: Millennial Potash

Die USA und Brasilien sind bei Kali stark importabhängig: Die USA decken je nach Berechnung über 90% ihres Bedarfs über Importe, Brasilien sogar rund 96%. Neben Kanada zählen unter anderem Russland, Belarus und - je nach Markt und Zeitraum - auch Usbekistan zu wichtigen Lieferquellen3,4.

Vier Bohrlöcher für den weiteren Ressourcen-Boost!

Ende Februar dieses Jahres hatte Millennial Potash (WKN: A3DXEK) den Erhalt der Explorationslizenz für "Haute Banio' gemeldet und damit seine Landposition im hochgradigen Kali-Becken von Gabun um satte 20% erweitert. Das rund 261 km² große Gebiet liegt direkt an der bereits vorhandenen Explorationskonzession "Mayumba' und schließt damit im Nordwesten die Lücke zum Meer und damit zum geplanten Hafen sowie zu einer Küstenstraße zur Stadt Mayumba. Alles zusammen könnte der Entwicklung von "Banio' einen wichtigen zusätzlichen Impuls verleihen.

Quelle: Millennial Potash

Ebenso wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass "Haute Banio' die potenzielle westliche Erweiterung des derzeitigen Ressourcenbereichs der "Mayumba'-Mineralressourcenschätzung umfasst.

Genau hier setzt Millennial Potash (WKN: A3DXEK) mit dem Start seines "Phase 3'-Bohrprogramms nun an. Von den insgesamt vier geplanten Bohrlöchern befinden sich mit BA-007 und BA-008 nämlich gleich zwei auf der kürzlich erworbenen Explorationslizenz "Haute Banio'.

Quelle: Millennial Potash

Insgesamt konzentriert sich das Programm mit seinen rund 4.000 Bohrmetern und einer Tiefe von 1.000 m pro Bohrloch auf die südlichen und westlichen Ausläufer der bedeutenden, mächtigen Kalisequenzen. Auf diese war Millennial Potash bei früheren Bohrungen gestoßen. Die hochgradigen Treffer weisen lokal eine Mächtigkeit von über 100 m auf.

Seinem geologischen Modell zufolge könnte das Unternehmen mit den "Phase 3'-Bohrungen tiefer in das Evaporitbecken vordringen, womit großes Potenzial besteht, die gesamten zehn Kalizyklen mit bedeutenden Kali-Mächtigkeiten zu durchschneiden.

Ressourcenerweiterung ganz oben auf der Agenda!

Mit den vier geplanten Bohrlöchern südlich und westlich der bisherigen Bohrungen und damit in einem bisher nicht erprobten Gebiet, verfolgt Millennial Potash (WKN: A3DXEK) entschlossen sein übergeordnetes Ziel, die Ressourcenbasis von "Banio' zu erweitern.

Schließlich fiel das Update der Schätzung der Mineralressourcen Ende 2025 bereits deutlich stärker aus als die vorherige Schätzung. Mit den nun angezeigten rund 1,8 Milliarden Tonnen mit im Schnitt 15,6% KCl lag das Plus gegenüber der Schätzung aus dem Jahr 2024 allein in dieser Kategorie bei rund 175%.

Quelle: Millennial Potash

Dabei gilt es zu bedenken, dass das Update dieser Schätzung gerade einmal 5% des gesamten Projekts abdeckt, wodurch das Ressourcenerweiterungspotenzial des jetzt gemeldeten "Phase-3'-Bohrprogramms nochmals deutlich untermauert wird.

Um das anvisierte und überwiegend von Savanne bedeckte neue Bohrgebiet schnell und kosteneffizient zu erreichen, wurde eine alte Straße saniert, über die der Zugang von der Stadt Mayumba aus möglich ist. Dadurch wiederum entfällt der Bedarf an Lastkähnen und Booten für den Transport von Maschinen und Bohrmaterial.

Mit Blick auf dieses Bohrprogramm, das im vierten Quartal des laufenden Jahres abgeschlossen werden soll, steigt die Spannung auf die ersten Ergebnisse und deren Interpretationen.

Nach Unternehmensangaben soll Millennial Potash (WKN: A3DXEK) nach Abschluss des Bohrprogramms eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung durchführen. Mögliche Ergebnisse aus dem Programm sollen anschließend in die laufende endgültige Machbarkeitsstudie einfließen. Diese soll weiterhin bis Ende dieses Jahres fertiggestellt werden.

Über diese und weitere wichtige Entwicklungen bei "Banio' wird Millennial Potash in jedem Fall zeitnah berichten. Dranbleiben lohnt sich also.

Fazit:

Millennial Potash (WKN: A3DXEK) gibt den Startschuss für sein "Phase-3'-Bohrprogramm auf seinem Ausnahme-Kaliprojekt "Banio'. Die Bohrungen auf dem bisher unerprobten Gebiet bieten großes Potenzial für eine Erweiterung der aktuellen Ressourcenbasis. Umso gespannter darf der Markt auf mögliche Ergebnisse sein, die nach Unternehmensangaben nach Abschluss des Programms in eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung und anschließend in die laufende endgültige Machbarkeitsstudie einfließen sollen.

Das alles stärkt Millennial Potashs (WKN: A3DXEK) Position auf einem Markt, der genau solche entschlossenen Entwickler hochgradiger Kaliprojekte in strategisch attraktiven Regionen mit lokalen Infrastrukturvorteilen sucht.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

1 https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026-potash.pdf

2 https://unctad.org/press-material/hormuz-shipping-disruptions-raise-risks-energy-fertilizers-and-vulnerable-economies

3 https://farmdocdaily.illinois.edu/2026/04/middle-east-conflict-revives-concerns-over-fertilizer-dependence-in-the-u-s-and-brazil.html

4 https://www.argusmedia.com/en/news-and-insights/latest-market-news/2615666-brazil-s-3q-potash-imports-reach-record-4mn-t

Millennial Potash Corp. Pressemitteilungen vom 24.02.2026, 15.04.2026 und 12.05.2026 sowie Unternehmenspräsentation; Intro-Bild: Symbol-Bild, KI-generiert.

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen/MD&A, NI 43-101-Reports und Unternehmenspräsentation; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Technische Informationen zu Mineralressourcen stammen aus den vom Unternehmen veröffentlichten NI 43-101-Unterlagen/Pressemitteilungen und wurden von JS Research nicht unabhängig überprüft. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant. Interessen/Vergütung des Erstellers: JS Research erhält Vergütung von SRC für diese Veröffentlichung; Positionen: keine Long/Short-Position ≥0,5%; Market-Making/IB-Beziehungen: keine.

Dieser Werbeartikel wurde am 08. Juni 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research GmbH vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research GmbH für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research GmbH dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen. Dieser Artikel dient dazu, die Marktattraktivität des Unternehmens zu erhöhen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research GmbH-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research GmbH-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research GmbH veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research GmbH enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research GmbH-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenkonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmen Millennial Potash Corp. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände (Eigene Positionen (JSR/Autor): ja, keine Netto-Position ≥ 0,5%) in den zuvor genannten Unternehmen, behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung weitere Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Beteiligung des Emittenten ≥ 5% an JSR/SRC: Nein. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit Millennial Potash Corp., erhalten aber für die Berichterstattung ein Entgelt über die SRC AG. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktien von Millennial Potash Corp. im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung der JS Research GmbH ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens Aktien von Millennial Potash Corp. halten, und jederzeit weitere eigene Geschäfte in den Aktien des Unternehmens (z. B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von dem besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch Ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research GmbH übernimmt keine Garantie dafür, dass eine angedeutete Rendite oder genannte Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Eine Aktualisierungspflicht durch die den Herausgeber oder der JS Research GmbH besteht nicht. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Der Autor/die Autoren empfehlen, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken sowie den gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist möglich, dass Emittenten der genannten Wertpapiere, verbundene Personen oder Dritte Transaktionen durchführen oder Informationen veröffentlichen, ohne dass der Autor/die Autoren hiervon Kenntnis haben.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US-amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetze oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA38149E1016