Stans - SoftwareOne hat nach der Übernahme von Crayon neue Mittelfristziele formuliert. Der IT-Dienstleister sieht sich durch den Zusammenschluss sowie die steigende Nachfrage rund um Software, Cloud und künstliche Intelligenz für weiteres Wachstum positioniert. Die neuen Ziele wurden anlässlich des Capital Markets Day vom Dienstag kommuniziert. Bis 2030 strebt SoftwareOne demnach ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum im hohen einstelligen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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