Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, das weltweite Vermögen privater Haushalte hat trotz geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheiten im vergangenen Jahr einen historischen Meilenstein erreicht. Laut dem aktuellen Global Wealth Report 2026 der Boston Consulting Group (BCG) kletterte das globale Nettovermögen inklusive Sachwerten im vergangenen Jahr um rund neun Prozent auf die Rekordsumme von 550 Billionen Dollar. Ein Haupttreiber dieser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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