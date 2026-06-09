Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, kaum ein Satz ist unter Anlegern so verbreitet wie "Ich warte noch etwas ab." Schließlich scheint es immer einen guten Grund zu geben, Börsen-Investments zurückzustellen. Einmal stehen die Kurse auf Rekordhoch, während die Wirtschaft schwächelt. Dann wiederum ist die geopolitische Lage zu unsicher, die Zinsen könnten steigen oder fallen. Und vielleicht steht ja bald die nächste Korrektur bevor. Die Folge: Viele Menschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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