Wie bringt man ein 250 Jahre altes deutsches Traditionsunternehmen an die New York Stock Exchange - mit einer Bewertung von über zehn Milliarden US-Dollar? Erik Massmann hat es 2023 als CFO von Birkenstock getan und weiß: Der US-Kapitalmarkt ist eine andere Welt. In der zweiten Folge des Podcasts "Kapitalmarkt Logbuch" von Quirin Privatbank und Rödl&Partner berichtet Erik Massmann von seinen IPO-Erfahrungen, den Unterschieden zwischen europäischen und US-amerikanischen Investoren, hohen regulatorischen Hürden sowie sehr großen Zahlen - und er entzaubert den Mythos Börsenglocke.
Erik Massmann hat schon mehrere IPOs in seinem Leben umgesetzt. Im Gespräch mit Holger Clemens Hinz und Christian Maier erzählt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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