Italiens Banken werden durch Übernahmen immer stärker. Auch im Vergleich mit den Bankenriesen aus Frankreich und Spanien spielt die Deutsche Bank bestenfalls im Mittelfeld - macht sie das zum potenziellen Übernahmeziel?Die italienische Großbank Unicredit ist bei der geplanten Commerzbank-Übernahme bereits weit vorangeschritten und kontrolliert direkt 34 und indirekt fast 50 Prozent der Anteile. Auf dem italienischen Heimatmarkt formiert sich gerade durch die Übernahme der Traditionsbank Monte dei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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