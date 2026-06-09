Mayfair Gold im Fokus: Kluge Strategie in Kanada: Mayfair Gold setzt auf schnelleren Produktionspfad statt maximale Größe

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Mit dem Fokus auf rund eine Million Unzen Gold im kanadischen Timmins Camp will das Unternehmen die Anfangsinvestitionen senken, den Genehmigungsweg vereinfachen und den Weg in Richtung Cashflow beschleunigen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

manchmal ist im Bergbau nicht das größte Projekt das beste Projekt - sondern das klügste.

Genau an diesem Punkt setzt die Strategie von Mayfair Gold Corp. (WKN A41X3D) an. Statt sofort die gesamte Größe eines großen Goldsystems mit voller Wucht entwickeln zu wollen, geht das Unternehmen bewusst einen fokussierten, pragmatischen und kapitaldisziplinierten Weg: zuerst den hochwertigsten Teil der Lagerstätte in Produktion bringen, Cashflow erzeugen, Risiken senken - und den Rest des Potenzials für später offenhalten.

Das klingt zunächst fast unspektakulär. In Wahrheit steckt genau darin der Reiz. Denn im Rohstoffsektor scheitern viele Projekte nicht an der Geologie, sondern an zu viel Komplexität, zu hohen Anfangsinvestitionen, zu langen Genehmigungswegen und ausufernden Baukosten. Mayfair Gold will diesen typischen Stolperfallen ausweichen - und setzt dafür nach Unternehmensangaben auf eine Entwicklung, die bewusst unter wichtigen regulatorischen Schwellen bleiben soll.

Im Zentrum steht ein Goldprojekt im legendären Timmins Camp in Ontario, einer der bekanntesten und produktivsten Goldregionen Kanadas. Die Botschaft des Managements ist klar: Das Projekt hat Größe, es hat Qualität, es liegt im richtigen Bezirk - und es soll auf einem Weg in Produktion gebracht werden, den ein Junior-Unternehmen tatsächlich stemmen kann.

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Auftraggeber: Mayfair Gold Corp. (WKN A41X3D)

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende

Die Kernidee: 4,3 Millionen Unzen Ressource - aber zunächst nur 1 Million Unzen nach vorne ziehen

Der vielleicht wichtigste Gedanke der gesamten Unternehmensstrategie lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Nicht alles auf einmal entwickeln, sondern zuerst den wertvollsten Teil.

Mayfair weist laut PFS 2026 eine angezeigte Ressource von rund 4,3 Millionen Unzen Gold aus. Das ist eine beachtliche Größenordnung. Doch statt sofort das komplette Projekt in maximalem Maßstab anzugehen, konzentriert sich das Unternehmen zunächst auf rund 1 Million Unzen, die möglichst schnell in Richtung Produktion entwickelt werden sollen.

Warum ist das so wichtig?

Weil ein kleinerer Erstentwicklungsplan einen niedrigeren Kapitalbedarf hat.

hat. Weil ein Junior-Unternehmen ein solches Projekt realistischer finanzieren und umsetzen kann.

kann. Weil kleinere Startprojekte typischerweise weniger anfällig für Kostenexplosionen sind.

sind. Weil man regulatorisch unter Schwellen bleiben kann, die einen deutlich längeren und komplexeren Genehmigungsprozess auslösen würden.

Gerade der letzte Punkt ist entscheidend. Das Unternehmen will den Minenbetrieb so auslegen, dass sowohl die Mine als auch die Aufbereitungsanlage unter 5.000 Tonnen pro Tag bleiben. Dazu kommt ein höherer Cut-off-Gehalt, also eine selektivere Förderung der wertvolleren Mineralisierung. Der Effekt: Das Projekt bleibt kleiner, fokussierter und kommt potenziell schneller in den Cashflow.

In einer Branche, in der Zeit oft genauso wertvoll ist wie Gehalt und Tonnage, ist das mehr als nur eine technische Feinheit. Es ist ein strategischer Vorteil.

Quelle Unternehmenspräsentation Mayfair Gold

Warum Timmins zu den attraktivsten Standorten für Goldentwicklung zählt!

Ein gutes Projekt braucht nicht nur Gold im Boden. Es braucht auch den richtigen Ort.

Mayfair Gold befindet sich im Timmins Camp in Ontario. Für Bergbauunternehmen ist das ein echtes Pfund. Das Management beschreibt Timmins als eine der besten Regionen weltweit, um eine Mine zu bauen. Diese Aussage ist nicht bloß Marketingrhetorik, sondern lässt sich sehr konkret begründen.

Zu den Vorteilen gehören:

Arbeitskräfte: In vielen Bergbauregionen der Welt ist qualifiziertes Personal ein Engpass. Timmins verfügt über eine bergbauerfahrene Belegschaft.

In vielen Bergbauregionen der Welt ist qualifiziertes Personal ein Engpass. Timmins verfügt über eine bergbauerfahrene Belegschaft. Infrastruktur: Eine Straße verläuft direkt über bzw. an das Projektgebiet, Strom ist in der Nähe vorhanden.

Eine Straße verläuft direkt über bzw. an das Projektgebiet, Strom ist in der Nähe vorhanden. Bergbautradition: Die Region ist seit Jahrzehnten mit großen Goldprojekten vertraut.

Die Region ist seit Jahrzehnten mit großen Goldprojekten vertraut. Jurisdiktion: Ontario gilt als berechenbare und grundsätzlich bergbaufreundliche Region.

Quelle Unternehmenspräsentation Mayfair Gold

Solche Rahmenbedingungen sind oft der Unterschied zwischen einem Projekt, das in Präsentationen gut aussieht, und einem Projekt, das tatsächlich gebaut werden kann.

Ein Projekt in einem Weltklasse-Goldgürtel

Geologisch liegt das Projekt im Einflussbereich des Porcupine-Destor-Verwerfungssystems, einer der berühmtesten Goldstrukturen Kanadas. Das Management verweist auf eine regionale Goldausstattung von etwa 300 Millionen Unzen. Das unterstreicht, in welcher Liga sich dieser Gürtel bewegt.

Mayfair positioniert sich dabei am Pipestone Fault, also in einem strukturell hochinteressanten Bereich mit starker historischer und zukünftiger Relevanz für die Goldexploration und -förderung.

Für Investoren ist das ein wichtiger Punkt: Große Minen entstehen selten zufällig in geologisch unbedeutenden Gegenden. Wer sich in einem Distrikt mit einer langen Erfolgsbilanz bewegt, verbessert die Ausgangslage erheblich. Natürlich ersetzt gute Nachbarschaft keine Wirtschaftlichkeit - aber sie erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Vorkommen geologisch belastbar und entwicklungsfähig ist.

Die Wirtschaftlichkeit des Starter-Szenarios: Hohe Gehalte früh, schneller Kapitalrückfluss

Im Bergbau zählt am Ende nicht nur, ob Gold vorhanden ist, sondern wann und zu welchen Kosten es in Cashflow verwandelt werden kann.

Genau hier setzt die Starter-Strategie an. Mayfair will zunächst einen hochgradigeren Kernbereich fördern. Für die ersten sechs Jahre wird ein durchschnittlicher Gehalt von etwa 1,5 g/t genannt. Das ist deshalb so relevant, weil frühe Förderjahre mit besseren Gehalten den Kapitalrückfluss massiv beschleunigen können.

Dazu kommen laut vorläufiger Machbarkeitsstudie starke operative Eckdaten:

All-in Sustaining Costs (AISC) von unter 1.200 US-Dollar je Unze

von unter Im Spotpreis-Szenario der PFS rund 1,4 Milliarden CAD kumulierter freier Cashflow in den ersten sechs Jahren

in den ersten sechs Jahren Eine Amortisationszeit von rund 1,7 Jahren

Diese Zahlen sind bemerkenswert, weil sie die eigentliche Logik des Projekts sichtbar machen: Nicht auf maximale Größe optimieren, sondern auf frühen Wert. In der Minenentwicklung ist das oft die klügere Reihenfolge. Zuerst die hochwertigsten Tonnen, zuerst die höchsten Margen, zuerst der schnellste Kapitalrückfluss.

Besonders spannend ist dabei, dass diese erste Entwicklungsphase nur einen Teil des Gesamtpotenzials nutzt. Nach Aussage des Unternehmens bleiben trotz Ausrichtung auf das erste 1 Million-Unzen-Szenario noch etwa 75% der Ressource unangetastet. Anders gesagt: Das Starterprojekt ist nicht das Ende der Geschichte, sondern der Anfang.

Quelle Unternehmenspräsentation Mayfair Gold

Warum kleiner hier sogar größer sein kann

Viele Rohstoffprojekte scheitern an einem verbreiteten Reflex: Alles sofort maximal groß denken. Größere Mühlen, größere Tagebaue, größere Investitionspakete, größere Finanzierungslücken. Das Ergebnis ist oft eine Mischung aus Verwässerung, Verzögerung und Unsicherheit.

Mayfair versucht das Gegenteil. Das Unternehmen will mit einem kleineren, leichter verdaulichen Projekt anfangen. Das senkt aus Sicht des Managements das Risiko auf mehreren Ebenen:

Genehmigungsrisiko wird reduziert, weil man nicht in den langwierigen Bundesprozess rutscht.

wird reduziert, weil man nicht in den langwierigen Bundesprozess rutscht. Finanzierungsrisiko sinkt, weil das Startkapital niedriger ist.

sinkt, weil das Startkapital niedriger ist. Baurisiko wird kleiner, weil weniger Komplexität zu managen ist.

wird kleiner, weil weniger Komplexität zu managen ist. Kapitaldisziplin bleibt erhalten, weil man das Projekt an die Fähigkeiten eines Juniors anpasst.

Das ist kein Zeichen von Kleinmut. Im Gegenteil: Es ist eine ausgesprochen nüchterne, erfahrene und produktionsorientierte Denkweise. Gerade in einem Marktumfeld, in dem Investoren wieder stärker auf Umsetzbarkeit und Rendite achten, kann so ein Ansatz deutlich mehr Vertrauen erzeugen als ein zu ambitionierter Masterplan.

Quelle Unternehmenspräsentation Mayfair Gold

Der Genehmigungsweg in Ontario: "One Project, One Process" als möglicher Beschleuniger

Genehmigungen entscheiden im Minensektor oft darüber, ob ein Zeitplan realistisch oder bloß Wunschdenken ist.

Mayfair befindet sich im Ontario-Genehmigungsprozess. Besonders wichtig ist dabei ein neuer regulatorischer Rahmen, den das Management als "One Project, One Process" beschreibt. Dahinter steht die Idee, den Ablauf auf Provinzebene klarer und effizienter zu strukturieren.

Der große Vorteil aus Sicht des Unternehmens: Das Projekt befindet sich nicht im bundesstaatlichen Prüfprozess. Genau das will Mayfair durch die gewählte Projektgröße vermeiden. Nach Einschätzung des Managements könnte ein solcher Bundesprozess sonst fünf bis sieben Jahre dauern.

Die Konsequenz aus Sicht des Unternehmens liegt auf der Hand: Wer dieses Nadelöhr vermeidet, kann potenziell Jahre gewinnen.

Der aktuelle Stand der Entwicklung ist bereits weit fortgeschritten:

Die PFS ist abgeschlossen.

ist abgeschlossen. Das Unternehmen arbeitet an der Detailplanung für Standort und Anlage .

. Bis 2028 soll eine Bauentscheidung getroffen werden.

soll eine getroffen werden. Bis 2030 soll das erste Gold gegossen werden.

Für ein Juniorunternehmen ist das ein erstaunlich klar formulierter Pfad. Er zeigt: Hier geht es nicht primär um endlose Konzeptarbeit, sondern um einen geordneten Übergang von Studie zu Detailplanung, Genehmigung, Bauentscheidung und möglichem Bau.

Umweltbasisdaten und First Nations: Kein Randthema, sondern Kernbestandteil

Wer heute in Kanada eine Mine entwickeln will, kommt an zwei Themen nicht vorbei: Umwelt und Beziehungen zu indigenen Gemeinschaften. Mayfair stellt beide Aspekte nicht als lästige Pflicht dar, sondern als integralen Teil der Projektentwicklung.

Besonders wichtig ist, dass bereits drei Jahre historische Umwelt-Ausgangsdaten (Baseline-Daten) vorliegen. Solche Daten sind für Umweltprüfungen und Genehmigungsverfahren von enormer Bedeutung. Sie schaffen die Datengrundlage, um Auswirkungen sauber einzuordnen und den regulatorischen Prozess fundiert zu durchlaufen.

Ebenso klar ist der Blick auf die Zusammenarbeit mit indigenen Gemeinschaften. Das Management betont ausdrücklich, dass Angelegenheiten indigener Gemeinschaften und First Nations kein beiläufiges Nebenthema sind, sondern ein voll integrierter Projektbestandteil. In der Nähe des Projekts befindet sich eine benachbarte Gemeinschaft, dazu kommen mehrere weitere First-Nation-Gemeinschaften im regionalen Umfeld.

Diese Haltung ist wichtig. Moderne Minenentwicklung funktioniert in Kanada nicht gegen lokale Akteure, sondern nur mit ihnen. Unternehmen, die das Verstehen und früh strukturiert einbinden, erhöhen ihre Chancen auf einen geordneten Projektverlauf erheblich.

Die Startergrube: Die wertvollsten Tonnen zuerst

Ein besonders anschaulicher Punkt in der Präsentation war die Visualisierung des geplanten Tagebaus. Die Kernaussage: Die PFS-Grube konzentriert sich auf den hochgradigen Kern der Lagerstätte.

Damit folgt Mayfair einer klassischen, aber oft entscheidenden Regel guter Minenplanung: Die wertvollsten Mineralisierungen so früh wie möglich fördern. Das erhöht den Projektwert, verbessert die Frühphase des Cashflows und stärkt die ökonomische Robustheit.

Doch das Management will nicht nur theoretisch auf diese Starterzone setzen, sondern auch praktisch ein höheres Sicherheitsniveau schaffen. Deshalb wurden zusätzliche Diamantbohrungen in genau diesem hochgradigen Kern durchgeführt. Ziel ist es, noch besser zu verstehen, welches Material in den ersten Produktionsjahren tatsächlich ansteht.

Dieser Schritt ist weit mehr als Routine. Wer einen sehr schnellen Kapitalrückfluss anstrebt, muss über die ersten Betriebsjahre besonders hohe Zuversicht haben. Zusätzliche Bohrungen in der Startergrube erhöhen genau diese Sicherheit.

Quelle Unternehmenspräsentation Mayfair Gold

Das Management formuliert den Gedanken sinngemäß sehr klar: Wer die Mine nicht nur planen, sondern tatsächlich bauen und in Betrieb nehmen will, muss die frühe Produktionsphase besonders gut kennen. Diese Detailarbeit ist vielleicht nicht spektakulär für den Markt - operativ ist sie aber Gold wert.

Die "Doldrums" der Lassonde-Kurve - und warum genau dort oft Wert aufgebaut wird

Ein ehrlicher und zugleich sehr aufschlussreicher Teil der Präsentation war der Verweis auf die Lassonde-Kurve. Gemeint ist jener typische Bewertungsverlauf von Rohstoffunternehmen, bei dem die Phase zwischen erster Entdeckung und späterer Neubewertung häufig zäh, technisch und an der Börse ungeliebt ist.

Mayfair sieht sich genau in dieser Phase. Das Unternehmen beschreibt sie offen als eine ruhige, träge Projektphase. Das ist bemerkenswert, weil hier kein Versuch unternommen wird, die Realität zu beschönigen. Geotechnik, Umwelt-Ausgangsdaten, Designarbeit, Detailplanung und Genehmigungsarbeit erzeugen zwar den eigentlichen Projektwert, liefern aber selten den kurzfristigen Börsenreiz, den viele Marktteilnehmer suchen.

Und doch liegt genau dort oft die Grundlage für spätere Neubewertung. Denn in dieser Phase wird entschieden, ob aus einer Lagerstätte eine Mine werden kann.

Das Management vermittelt damit eine sehr operative Perspektive: Nicht die lauteste Geschichte gewinnt am Ende, sondern jene, die die schwierigen, technischen und unscheinbaren Schritte sauber abarbeitet.

Zusätzlicher Werttreiber: Explorationspotenzial im South Block

Auch wenn die Hauptgeschichte klar auf die Minenentwicklung ausgerichtet ist, gibt es bei Mayfair noch einen zweiten Spannungsbogen: Exploration.

Die nördliche Liegenschaft mit dem Fenn-Gib-Bereich gilt als gut verstanden. Das Management beschreibt die Ressource dort als zu 97% in der Kategorie angezeigt, also als geologisch weit fortgeschritten und belastbar. Diese Seite des Projekts liefert damit Stabilität und Planbarkeit.

Anders sieht es auf dem South Block aus. Dort wurde bislang nur wenig exploriert. Nicht weil das Gebiet unattraktiv wäre, sondern weil der Zugang schwierig ist und eine Überdeckung durch Lockermaterial die Exploration erschwert. Genau das macht den Bereich aber spannend: schwierig zugängliche Gebiete sind oft auch jene, die historisch unterexploriert geblieben sind.

Um dieses Potenzial gezielt anzugehen, hat Mayfair kürzlich eine neue Vizepräsidentin Exploration verpflichtet. Sie bringt nach Unternehmensangaben starke Erfahrung im Abitibi-Grünsteingürtel mit - also genau in jenem geologischen Umfeld, in dem sich das Projekt befindet.

Der Gedanke dahinter ist attraktiv: Während der Hauptwert durch Detailplanung und Genehmigung aufgebaut wird, könnte Exploration auf dem South Block zusätzlichen Rückenwind erzeugen. Das ist kein Ersatz für die Produktionsstory, aber ein möglicher zusätzlicher Werttreiber.

Warum der Markt das Projekt nach Managementeinschätzung womöglich noch nicht richtig einpreist

Nach Darstellung des Managements könnte das Projekt bislang unterbewertet und noch nicht vollständig verstanden sein. Diese Einschätzung stützt das Management auf mehrere Faktoren.

Erstens befindet sich das Unternehmen in einer Phase, die der Markt oft ungern bezahlt: technisch wichtig, aber nachrichtenarm. Zweitens ist die Aktionärsbasis nach Aussage des Managements sehr eng und sehr stabil. Das führt zu vergleichsweise wenig Handel in der Aktie. Wenig Liquidität kann dazu beitragen, dass ein Projekt trotz operativem Fortschritt lange unter dem Radar bleibt.

Drittens verweist das Unternehmen auf das Bewertungsgefälle zwischen dem aktuellen Börsenwert und dem potenziellen Projektwert entlang des weiteren Entwicklungswegs, selbst unter Berücksichtigung zukünftiger Verwässerung zur Finanzierung.

Natürlich gilt hier wie immer: Potenzial ist noch keine Garantie. Aber die Kernaussage ist nachvollziehbar. Projekte, die sich vom Markt schlecht in einfache Schlagzeilen fassen lassen, können längere Zeit missverstanden bleiben. Wenn dann aber die großen Meilensteine sichtbar werden - Genehmigungsfortschritte, Detailplanung-Reife, Bauentscheidung, Finanzierung -, kann eine Neubewertung plötzlich sehr schnell laufen.

Finanzielle Ausgangslage: Genug Mittel für den nächsten Entwicklungsschritt

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Kassenlage. Mayfair verfügte laut Unternehmenspräsentation per 31. März 2026 über rund 32 Millionen CAD Kassenbestand. Das reicht zwar noch nicht bis zur endgültigen Bauentscheidung, soll aber den nächsten Arbeitsabschnitt einschließlich weiterer Entwicklungsschritte und Vorbereitungen für langlaufende Beschaffungsteile tragen.

Für ein Unternehmen in dieser Projektphase ist das ein relevanter Vorteil. Viele Junior-Gesellschaften werden in sensiblen Entwicklungsabschnitten durch akuten Finanzierungsdruck ausgebremst. Wer dagegen ausreichend Kapital für die nächsten Wertschöpfungsschritte besitzt, kann strukturierter arbeiten und muss nicht jede Entscheidung unter dem Diktat kurzfristiger Marktfenster treffen.

Hinzu kommt ein weiterer Vertrauensfaktor: Insider halten rund 35% des Unternehmens. Das Management betont dies ausdrücklich als Zeichen der eigenen Verpflichtung zum Projekterfolg. Solch ein hoher Eigenanteil signalisiert zumindest, dass die Führungsetage wirtschaftlich mit im Boot sitzt.

Quelle Unternehmenspräsentation Mayfair Gold

Erfahrung zählt: Ein Minenprojekt wird nicht entdeckt, sondern gebaut

Am Ende läuft die gesamte Argumentation von Mayfair auf einen sehr einfachen, aber im Bergbau zentralen Satz hinaus: Große Minen entstehen nicht allein durch Geologie. Sie werden von Menschen gebaut.

Das Management rückt deshalb seine operative Erfahrung stark in den Vordergrund. Das Führungsteam betont seinen Hintergrund in Bau und Betrieb von Minen. Diese Perspektive prägt offensichtlich auch den Projektansatz: weniger Fantasie, mehr Umsetzbarkeit; weniger Größenwahn, mehr Bauplan.

Für Mayfair ergibt sich daraus eine Art dreifacher Investmentcase:

Geologie: ein großes Goldsystem in einem erstklassigen Distrikt. Strategie: ein kleinerer, schnell realisierbarer Startfall mit frühem Cashflow. Team: ein Management und Board mit klarer Produktionsausrichtung.

Dazu kommt das Marktumfeld. Steigende Goldpreise und der Wunsch des Marktes nach robusten, finanzierbaren Projekten könnten genau die Art von Rückenwind liefern, die eine solche Story braucht.

Der Zeitplan: Bauentscheidung bis 2028, erstes Gold ab 2030

Die Zeitschiene ist ambitioniert, aber klar kommuniziert:

Jetzt: PFS abgeschlossen, Detailplanung läuft.

PFS abgeschlossen, Detailplanung läuft. Bis 2028: geplanter Bauentscheid.

geplanter Bauentscheid. 2030: geplanter Beginn der Goldproduktion.

Das Schöne an diesem Zeitplan ist seine Konsequenz. Hier wird nicht in unbestimmten Formulierungen gesprochen, sondern in konkret benannten Zieljahren. Gerade im Junior-Mining-Sektor schafft das Orientierung.

Natürlich hängt die Umsetzung an Genehmigungen, Finanzierung, Detailplanung und Marktbedingungen. Aber selbst mit diesen Unwägbarkeiten bleibt die zentrale Botschaft bestehen: Dieses Projekt soll nicht ewig als Ressource im Boden liegen. Es ist auf einen realen, geplanten Produktionspfad ausgerichtet.

Fazit: Mayfair Gold setzt nicht auf die lauteste Story, sondern auf die baubare Story

Mayfair Gold ist kein Fall von "größer, höher, weiter um jeden Preis". Und gerade das macht die Geschichte so interessant.

Das Unternehmen versucht, einen selten disziplinierten Weg zu gehen: ein großes Goldsystem über eine kleinere, hochgradige und regulatorisch günstigere Erstentwicklung zu erschließen. Statt sich im Anspruch eines Mega-Projekts zu verlieren, wird zunächst auf frühe Margen, schnellen Kapitalrückfluss, kontrollierbare Anfangsinvestitionen und einen schnelleren Weg in Richtung Cashflow gesetzt.

Die Zutaten dafür sind da:

ein 4,3-Millionen-Unzen-Goldsystem ,

, eine Starter-Strategie über rund 1 Million Unzen ,

, eine Top-Jurisdiktion in Ontario ,

, ein erstklassiger Standort in Timmins ,

, ein klarer Genehmigungspfad ,

, eine starke frühe Wirtschaftlichkeit ,

, zusätzliches Explorationspotenzial ,

, und ein Team mit Bau- und Betriebserfahrung.

Wenn dieser Plan aufgeht, könnte Mayfair in den kommenden Jahren genau das liefern, wonach der Markt bei Goldentwicklern immer stärker sucht: kein Luftschloss, sondern eine Mine mit realistischem Weg zur Produktion.

Und manchmal beginnt die größte Geschichte eben nicht mit maximaler Größe - sondern mit dem Mut, zuerst den besten Teil richtig zu bauen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie auch die Webseite von Mayfair Gold, um mehr über das Unternehmen zu erfahren

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