Die SAP-Aktie gehört weiterhin zu den spannendsten Werten im europäischen Technologiesektor. Nachdem der Kurs zuletzt aus einer mehrmonatigen Handelsspanne ausbrechen konnte, richtet sich der Blick nun auf die Frage, ob die Aktie die jüngste Stärke auch in einem schwierigen Marktumfeld verteidigen kann. SAP profitiert weiter vom KI-Trend SAP arbeitet weiterhin daran, Künstliche Intelligenz stärker in seine Unternehmenssoftware zu integrieren. Vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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