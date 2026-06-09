Zweites Mineralsystem?: Bohrstart bei McLaren Minerals - Neues Riesen-Target für Titan im Visier

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McLaren Minerals startet auf dem Titanprojekt McLaren ein 19-Loch-Programm entlang der 12 km langen Eastern Shoreline - mit dem Potenzial, ein neues Schwermineralsystem zu erschließen und die Ressource klar zu erweitern.

McLaren Minerals (ASX: MML / WKN A40XP1) steht unmittelbar vor dem Start eines weiteren, strategischen Explorationsprogramms auf seinem zu 100% kontrollierten Titanprojekt McLaren in Westaustralien. Noch in dieser Woche beginnen die Bohrungen auf dem neu identifizierten Zielgebiet "Eastern Shoreline". Das großflächige Programm besitzt das Potenzial, schlussendlich die bekannte Ressourcenbasis des Projekts signifikant zu erweitern.

Das Investment-Szenario im Überblick:

Unmittelbarer Katalysator & Hebel: Bohrstart noch in dieser Woche auf einem neu entdeckten, 12 Kilometer langen und potenziell mineralisierten Küstensystem, für das nach erfolgreicher Abstimmung mit den Ngadju-Ureinwohnern die Heritage Clearance bereits erteilt wurde.

Geologisches Potenzial: Erste systematische Erkundung einer Struktur, die starke Ähnlichkeiten zum bereits erfolgreich nachgewiesenen, hochgradigen "Lower Strand" aufweist.

Breite Pipeline: Parallel laufende Auswertung der Bohrdaten 2026 der Hauptlagerstätte und Erwerb des zirkonreichen Barossa-Projekts in South Australia zur strategischen Diversifikation im Bereich kritischer Rohstoffe.

Das Bohrprogramm an der Eastern Shoreline

Das anstehende Bohrprogramm ist als großräumiger Ersttest (Reconnaissance) konzipiert, um das Vorhandensein eines eigenständigen Schwermineralsystems östlich der Hauptlagerstätte nachzuweisen. Geplant sind insgesamt 19 strategische Bohrlöcher, die sich über einen rund 12 Kilometer langen Abschnitt des Zielgebiets erstrecken. Dabei setzt das Unternehmen auf ein weitmaschiges Raster: Die einzelnen Bohrlinien liegen rund 2,5 Kilometer auseinander, während der Abstand zwischen den Bohrlöchern auf den Linien jeweils etwa 1.000 Meter beträgt.

Dieses Layout ermöglicht eine hocheffiziente Erstprüfung der geologischen Strukturen. Bei ersten positiven Ergebnissen kann McLaren Minerals das Programm flexibel erweitern und die Bohrdichte in ausgewählten Zonen gezielt erhöhen. Die physische Räumung der Bohrlinien läuft bereits auf Hochtouren, sodass die Bohrgeräte planmäßig im Laufe dieser Woche anlaufen können.

Geologische Zielsetzung: Die Paläoküstenlinie

Die Ende vergangenen Jahres identifizierte Struktur der Eastern Shoreline wird als versetzte, ältere Paläoküstenlinie interpretiert, die sich zeitgleich mit der bekannten Hauptlagerstätte gebildet hat. Historische, oberflächennahe Bohrungen stießen in diesem Areal bereits auf eine Schwermineralmineralisierung, allerdings fand bisher keine systematische Exploration statt. Geologisch weist das neue Ziel starke Ähnlichkeiten mit dem "Lower Strand" auf - einem hochgradigen System, das McLaren Minerals bereits im Rahmen der Phase-2-Bohrungen innerhalb der Hauptlagerstätte nachweisen konnte. Sollte sich diese geologische Interpretation einer älteren Ablagerungssequenz bestätigen, liefert das Projekt wegweisende Erkenntnisse über die Verteilung hochwertiger Schwermineralvorkommen im gesamten westlichen Eucla-Becken.

Projektpipeline und nächste Schritte

Die Erkundung der Eastern Shoreline ergänzt die laufenden Entwicklungsarbeiten auf dem Gesamtprojekt optimal. An der Hauptlagerstätte wertet das Team derzeit weitere Ergebnisse aus dem Bohrprogramm 2026 aus, um das Verständnis der oberen und unteren mineralisierten Strandsysteme weiter zu präzisieren. Parallel dazu starten in Kürze umweltbezogene Basisstudien zu Flora und Fauna, die das notwendige Fundament für zukünftige Machbarkeitsstudien bilden. Diese Aktivitäten unterstreichen die systematische Entwicklung des McLaren-Projekts, das sich derzeit in einer vielversprechenden Explorations- und Vorentwicklungsphase befindet. Flankiert wird dieses Kernprojekt von dem jüngst erworbenen, zirkonreichen Barossa-Projekt im östlichen Eucla-Becken in South Australia, wodurch sich das Unternehmen strategisch breit im Markt für kritische Rohstoffe aufstellt, die in der High-Tech-, Raumfahrt- und Rüstungsindustrie stark nachgefragt werden.

Fazit: Mit den anstehenden Bohrdaten wird sich zeigen, ob die Eastern Shoreline lediglich punktuelle Funde liefert oder sich als neues, kilometerlanges Schwermineralsystem etabliert, das die Ökonomie des McLaren-Projekts auf eine neue Stufe heben könnte.

Mehr Information zur Eastern Shoreline und zu McLaren Minerals gibt es in unserm Interview:

Der Westen braucht Titan! McLaren Minerals über Markt, Potenzial & nächste Schritte.

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