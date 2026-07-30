Weitere Analyseergebnisse: McLaren Minerals bestätigt mächtige Titanmineralisierung bis 21 Meter Tiefe

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68 neue Bohrlöcher bestätigen gleichmäßige Titan-Schwermineralsande auf dem McLaren Titanium Project und stärken die Grundlage für Ressourcenupdate und Machbarkeitsstudie.

McLaren Minerals (WKN A40XP1 / AX MML) hat weitere Analyseergebnisse seines laufenden Bohrprogramms auf dem vollständig unternehmenseigenen McLaren Titanium Project in Westaustralien veröffentlicht. Die Resultate von 68 Bohrlöchern bestätigen erneut eine breite und kontinuierliche Schwermineralmineralisierung direkt ab der Oberfläche. Nach Angaben des Unternehmens liefern die Ergebnisse wichtige Daten für die Aktualisierung der Mineralressource sowie die laufende Bankable Feasibility Study (BFS).

Breite mineralisierte Horizonte über das gesamte Bohrgebiet

Die jetzt gemeldeten Ergebnisse umfassen insgesamt 1.432 Meter beprobte Bohrintervalle aus dem Bohrprogramm 2026. Ohne Anwendung eines Cut-off-Gehalts ergaben sämtliche Bohrlöcher durchschnittlich mindestens 2% Heavy Minerals (HM) über den kompletten beprobten Abschnitt. Der längengewichtete Durchschnitt aller 68 Bohrlöcher liegt bei 3,76% HM über eine durchschnittliche mineralisierte Mächtigkeit von 21 Metern, wobei die Mineralisierung jeweils unmittelbar an der Oberfläche beginnt.

Besonders bemerkenswert ist die hohe Gleichmäßigkeit der Ergebnisse. Insgesamt erreichten 59 der 68 Bohrlöcher (87%) Durchschnittsgehalte von mindestens 3% HM, während 24 Bohrlöcher (35%) sogar durchschnittlich 4% HM oder mehr lieferten. Darüber hinaus wiesen 85% aller Bohrlöcher mineralisierte Intervalle von mindestens 18 Metern auf. In 71% der Bohrlöcher betrug die mineralisierte Mächtigkeit sogar 21 Meter oder mehr.

Zu den stärksten Ergebnissen zählen unter anderem:

MAC233: 24 Meter ab Oberfläche mit 5,44% HM

MAC232: 24 Meter ab Oberfläche mit 5,08% HM

MAC199: 22 Meter ab Oberfläche mit 5,16% HM

MAC239: 21 Meter ab Oberfläche mit 5,28% HM

MAC218: 29 Meter ab Oberfläche mit 4,07% HM

MAC238: 12 Meter ab Oberfläche mit 5,95% HM, einschließlich eines Spitzenwertes von 9,3% HM auf einem Meter.

Grundlage für Ressourcenupdate und Machbarkeitsstudie

Nach Unternehmensangaben bestätigt die neue Bohrkampagne die hohe Kontinuität der Mineralisierung sowohl entlang des Streichens als auch zwischen den einzelnen Bohrprofilen. Diese Gleichmäßigkeit gilt als wichtiger Faktor für die zukünftige Ressourcenmodellierung sowie für die Planung eines möglichen Bergbaubetriebs. Eine geringere geologische Variabilität könnte die spätere Minenplanung, Produktionssteuerung und Aufbereitung vereinfachen. Gleichzeitig weist McLaren Minerals darauf hin, dass diese potenziellen Vorteile erst nach Abschluss der aktualisierten Mineralressource, metallurgischer Untersuchungen und wirtschaftlicher Studien endgültig bewertet werden können.

Geschäftsführer Simon Finnis erklärte, dass jede neue Analysecharge das gleiche Bild liefere: breite mineralisierte Horizonte direkt ab der Oberfläche mit gleichbleibenden Gehalten und Mächtigkeiten. Genau diese Kontinuität habe das Unternehmen mit dem aktuellen Bohrprogramm nachweisen wollen. Die Ergebnisse stärkten das Vertrauen in das geologische Modell und bildeten eine wichtige Grundlage für die nächste Aktualisierung der Mineralressource sowie die spätere Erzreservenschätzung und die Bankable Feasibility Study.

Titan als strategischer Rohstoff

Das McLaren Titanium Project liegt im westlichen Teil des Eucla Basin in Westaustralien und umfasst eine bedeutende Schwermineralsandlagerstätte. Titan zählt weltweit zu den kritischen Rohstoffen und wird insbesondere in der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigungsindustrie sowie in verschiedenen Energietechnologien eingesetzt.

Parallel zur Auswertung der noch ausstehenden Analyseergebnisse arbeitet McLaren Minerals an der Aktualisierung seines geologischen Modells. Anschließend sollen die neuen Daten in eine überarbeitete Mineralressourcenschätzung einfließen. Darüber hinaus setzt das Unternehmen metallurgische Untersuchungen und weitere technische Studien fort, die als Grundlage für die Erstellung einer Erzreserve und den Abschluss der Bankable Feasibility Study dienen sollen.









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