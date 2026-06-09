Erhebliches Wachstum, hohe Profitabilität und eine attraktive Bewertung - bringt Innoscripta all diese Eigenschaften mit?Den vollständigen Artikel lesen ...
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|Innoscripta: Viel Wachstum für wenig Geld?
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|EQS-News: innoscripta SE: Starkes erstes Quartal
|EQS-News: innoscripta SE
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
innoscripta SE: Starkes erstes Quartal
26.05.2026 / 08:45 CET/CEST
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