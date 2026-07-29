Die innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8) setzt ihre Internationalisierung fort. Das Softwareunternehmen startet nun in Großbritannien. Erst im April hatte der Konzern den Sprung nach Frankreich gewagt. Der neue Schritt folgt somit einer klaren Strategie. innoscripta hilft Unternehmen dabei, staatliche Förderung für Forschung und Entwicklung zu beantragen. Dafür bietet es eine spezielle Softwareplattform an. Der britische Markt ist für dieses Geschäft besonders attraktiv. Denn er zählt zu den größten in ganz Europa. Bemerkenswert ist, dass innoscripta bereits zum Marktstart einen ersten Kunden gewinnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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